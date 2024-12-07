الأهلي والرجاء يعودان بالتعادل



جوهانسبرج (أ ف ب)



عاد الأهلي المصري حامل اللقب بتعادل سلبي مع مضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي السبت في جاهنسبرج في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ورفع كلا الفريقين رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة التي تضم أيضاً شباب بلوزداد الجزائري وستاد أبيدجان الإيفواري.

وسيطر الحذر من كلا الفريقين على أغلب فترات الشوط الأول الذي مر دون أي تهديد حقيقي على مرمى الحارسين محمد الشناوي وسيفو كاين.

وحاول لاعبو أصحاب الأرض الاعتماد على التسديد من مسافات بعيدة، كانت أولاها في الدقيقة 34 لريليبيلي مافوكينج ارتطمت بقدم مروان عطية، قبل أن يخرجها الشناوي إلى ركلة ركنية.

وسدد مافوكينج من مسافة بعيدة أخطأت المرمى بقليل (42)، وحاول لاعبو أورلاندو بايرتس استغلال ركلة حرة بطريقة سريعة، لكن الشناوي خرج وأمسك الكرة في الوقت بدل الضائع (42).

وكانت بداية الشوط الثاني أكثر نشاطاً، وسدد ايفيدنس ماكوبا كرة مرت بجوار القائم (54)، ورد الأهلي بعد دقيقتين في أول فرصة له في المباراة، بعد هجمة قادها أكرم توفيق الذي مرر الكرة الى المغربي رضا سليم داخل المنطقة، سددها بين يدي الحارس كاين.

ولعب المغربي الآخر المدافع الدولي يحيى عطية الله كرة من ركلة ركنية مهدها الفلسطيني وسام أبو علي إلى المتقدم رامي ربيعة الذي سددها قوية تصدى لها كاين (60)، تصدى الشناوي بعدها بدقيقتين ببراعة لرأسية موفوكينج بعد عرضة من الجهة اليمنى.

ودفع المدرب السويسري للأهلي مارسيل كولر بالثنائي محمد مجدي «أفشه» والجنوب أفريقي بيرسي تاو بدلاً من إمام عاشور وأبو علي، ثم بحسين الشحات بدلاً من سليم في محاولة لتنشيط هجوم الفريق في الدقائق المتبقية.

وكاد الشحات يخطف هدف الفوز من أول محاولة بعد دخوله، حين تسلم كرة من تاو وسددها قوية من داخل المنطقة تصدى لها كاين ببراعة (85)، وأخرى قوية من مسافة بعيدة لربيعة تصدى لها كاين، وثالثة في الدقيقة الأخيرة لعطية الله من ركلة حرة أمسك بها كاين.

وحصد الرجاء الرياضي المغربي نقطته الأولى، بعدما عاد من كينشاسا بتعادل مع مضيفه مانيانا الكونغولي الديمقراطي 1-1 على ملعب «الشهداء» ضمن المجموعة الثانية.

وكان الفريق الأخضر مني بخسارة افتتاحية على يد خصمه اللدود مواطنه الجيش الملكي.

وترجم الرجاء سيطرته على بداية اللقاء إلى تقدم، عبر يونس النجاري الذي راوغ المدافعين وسدد بقوة من داخل المنطقة، إثر تمريرة أمامية بينية من نوفل الزرهوني (17).

وأعاد المدرب البرتغالي للرجاء ريكاردو سابينتو فريقه إلى الخلف معتمداً على التكتل الدفاعي والانطلاق بالمرتدات السريعة التي لم تأت بالنتيجة المطلوبة، فأحكم الفريق المضيف سيطرته على المجريات طوال الوقت المتبقي، وتمكن مانياما من إدراك التعادل عبر جوزف باكاسو الذي سدد كرة قوية فشل الحارس المخضرم أنس الزنيتي في التعامل معها (80).