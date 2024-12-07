«السيتي» يتعادل مع كريستال بالاس



لندن (د ب أ)



واصل مانشستر سيتي نزيف النقاط بالتعادل بشق الأنفس مع مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة 15 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

باغت كريستال بالاس ضيفه بهدف مبكر سجله الكولومبي دانيال مونوز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد مرور أربع دقائق مستفيداً من تمريرة زميله ويل هيوز.

ضغط مانشستر سيتي بكل قوة لإدراك التعادل، حيث أضاع إرلينج هالاند فرصة محققة أمام المرمى تصدى لها دين هندرسون حارس كريستال بالاس، بينما رد القائم الأيمن تسديدة من إلكاي جوندوجان، وأطاح جوسكو جفارديول بالكرة بضربة رأس فوق العارضة.

وترجم الضيوف تفوقهم بكرة عرضية من ماتيوس نونيز ارتقى لها هالاند برأسه في الشباك بالدقيقة 30، ليسجل النجم النرويجي هدفه رقم 13 في الدوري هذا الموسم، ليعتلي الصدارة مناصفة مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول الذي تأجلت مباراته أمام إيفرتون بسبب ظروف مناخية.

وبعد مرور 10 دقائق من الشوط الثاني، نفذ ويل هيوز ركلة ركنية ارتقى لها ماكسينس لكرواكس برأسية قوية في الشباك، ليتقدم كريستال بالاس بهدف ثانٍ.

وسعى مانشستر سيتي مجدداً لإدراك التعادل، ونجح في هز شباك منافسه بهدف ثانٍ سجله ريكو لويس بتسديدة قوية في المقص الأيمن بالدقيقة 68 بعد تمريرة متقنة من برناردو سيلفا.

وزادت المهمة صعوبة على السيتي بطرد ريكو لويس في الدقيقة 84، بعد حصوله على إنذار ثان نتيجة تدخل عنيف ليكمل حامل اللقب اللقاء بعشرة لاعبين.

وتأثر مانشستر سيتي بالنقص العددي، ولم ينجح في قلب النتيجة لمصلحته، ليواصل عجزه عن الفوز في ملاعب منافسيه للمباراة الرابعة على التوالي، بعد ثلاث هزائم متتالية أمام بورنموث وبرايتون وليفربول.

وكان آخر فوز لمانشستر سيتي خارج ملعبه، عندما تغلب على ولفرهامبتون في 20 أكتوبر الماضي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 27 نقطة، ليهدر نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على اللقب، كانتا كفيلتين بالقفز به لوصافة جدول الترتيب، وتقليص الفارق مع ليفربول المتصدر برصيد 35 نقطة.

بقى حامل اللقب في المركز الرابع، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة بعد تعادله السابع هذا الموسم.