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الرياضة

العين يتألق بـ «رباعية» أمام بني ياس

العين يتألق بـ «رباعية» أمام بني ياس
7 ديسمبر 2024 22:04

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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فاز العين على ضيفه بني ياس بـ «رباعية»، على استاد هزاع بن زايد، ضمن «الجولة التاسعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وسجل الأهداف ماثياس سيجوفيا في الدقيقة 33، ولابا كودجو «هاتريك» في الدقائق 44 و75 و88، ورفع «الزعيم» رصيده إلى «14 نقطة»، فيما تجمد رصيد «السماوي» عند «7 نقاط».
وشهد الشوط الأول محاولات متبادلة بين العين وبني ياس من أجل تسجيل هدف مبكر، وتصدى القائم لكرة لابا كودجو، وأنقذ خالد عيسى حارس العين تسديدة نياكاتي، وفي الدقيقة 33، نجح ماثياس سيجوفيا في تسجيل هدف التقدم لمصلحة العين بمهارة رائعة وتسديدة في زاوية صعبة على فهد الظحناني حارس بني ياس، وأضاف لابا كودجو الهدف الثاني لـ «الزعيم» بتسديدة سكنت شباك «السماوي».
وفي الشوط الثاني، واصل العين سيطرته، وأهدر المغربي سفيان رحيمي فرصة من انفراد تام، وفي الدقيقة 75، يعزز لابا كودجو تقدم العين بالهدف الثالث، بعد متابعة رائعة من على خط المرمى، وأكمل لابا «الرباعية البنفسجية» في الدقيقة 88.

 

دوري أدنوك للمحترفين
العين
بني ياس
لابا كودجو
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