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الرياضة

كلباء والجزيرة يتعادلان 1-1

كلباء والجزيرة يتعادلان 1-1
7 ديسمبر 2024 22:06

 
فيصل النقبي (كلباء) 

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تعادل كلباء مع الجزيرة بهدف لكل منهما، باستاد كلباء، ضمن «الجولة التاسعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وسجل مهدي قايدي لـ «النمور» في الدقيقة 17، ونبيل فقير لـ «فخر أبوظبي» من ضربة جزاء، في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، ووصل كلباء إلى «12 نقطة، ويملك الجزيرة «17 نقطة».
أنهى كلباء الشوط الأول متقدماً بهدف حمل توقيع مهدي قايدي في الدقيقة 17، ليرفع اللاعب حصاده إلى 4 أهداف في الدوري. 
وشهد الشوط الثاني هجوماً من الجزيرة، واحتسب الحكم ضربة جزاء ترجمها نبيل فقير إلى هدف التعادل للجزيرة في الدقيقة 95.

دوري أدنوك للمحترفين
كلباء
الجزيرة
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