كلوب في «مرمى النيران»!



برلين (د ب أ)



حملت جماهير هولشتاين كيل، الصاعد للدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا» لافتة تحمل صورة يورجن كلوب، المسؤول عن كرة القدم في شركة «ريد بول» وآخرين في مرمى النيران، خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام لايبزج صفر-2، ببطولة الدوري. ووصفت الجماهير في اللافتة المرفوعة، والتي تضمنت أيضاً أوليفير منتزلاف، رئيس «ريد بول» للرياضة، إلى جانب كل من ديتمار هوب ومارتن كيند، ملاك هوفنهايم وهانوفر، بأن المذكورين يحفرون قبر الكرة الألمانية.

ويرى مشجعو فريق هولشتاين كيل، الذي يخوض موسمه الأول في الدوري الألماني الممتاز، أنفسهم فريقاً كرة قدم تقليدي يسير وفقاً لقواعد الكرة الألمانية التي تقلل من ملكية الأغلبية.

ويدار نادي لايبزج من شركة «ريد بول»، لكنه لديه هيكل إداري معقد.

وكان كلوب، مدرب بوروسيا دورتموند وليفربول السابق، قد صدم عالم كرة القدم الأوروبية، حينما أعلن عن توليه منصب مدير شؤون كرة القدم في «ريد بول»، ابتداءً من يناير المقبل، وهي المؤسسة التي تملك العديد من الأندية حول العالم.