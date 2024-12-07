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الرياضة

«حادث سير» لمهاجم وستهام

«حادث سير» لمهاجم وستهام
7 ديسمبر 2024 22:36

 
لندن (أ ف ب)

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أعلن نادي وستهام يونايتد الإنجليزي لكرة القدم أن مهاجمه الدولي الجامايكي ميكايل أنتونيو تعرض لحادث سير.
ولم يتم الكشف عن تفاصيل حالة اللاعب، أو مزيد من المعلومات بشأن الحادث حتى الآن.
وقال النادي في بيان «يؤكد وستهام يونايتد أن المهاجم ميكايل أنتونيو تعرض لحادث سير. أفكار الجميع في النادي مع ميكايل وعائلته وأصدقائه في هذا الوقت».
وأضاف «خلال هذا الوقت العصيب، نطلب من الجميع احترام خصوصية ميكايل وعائلته، ولن يدلي النادي بأي تعليق آخر، لكنه سينشر الأخبار في الوقت المناسب».
وانضم الدولي الجامايكي المولود في لندن إلى وستهام في عام 2015، وسجل 83 هدفاً للنادي في أكثر من 300 مباراة.
ويلعب وستهام مع ضيفه ولفرهامبتون الاثنين في ختام المرحلة الخامسة عشرة.

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