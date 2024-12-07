برشلونة يسقط في «فخ التعادل»



مدريد (أ ف ب)



فرَّط برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، في الفوز على مضيفه ريال بيتيس، وسقط في فخ التعادل 2-2 في المرحلة السادسة عشرة.

وأهدر «البلاوجرانا» التقدم مرتين، بعد أن افتتح له مهاجمه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل (40)، قبل أن يعادل الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو (68 من ركلة جزاء) لبيتيس، ثمّ خطف فيران توريس التقدم من جديد بتمريرة ذهبية من النجم اليافع لامين يامال (82)، لكنّ أصحاب الأرض اقتنصوا هدف التعادل مجدداً عبر أسان دياو (94).

ويعتبر التعادل مخيباً لرجال المدرب الألماني هانزي فليك، خاصة أنه جاء مباشرة بعد عودة النادي الكاتالوني إلى سكة الانتصارات، بفوزه الكبير على مضيفه ريال مايوركا (5-1، عقب كسبه نقطة واحدة في ثلاث مباريات في «الليجا»، فرفع رصيده إلى 38 نقطة.

وهذا التعثر هو الرابع للعملاق الكاتالوني في آخر خمس مباريات في الدوري، وجاء قبل رحلته إلى ألمانيا لمواجهة بوروسيا دورتموند الأربعاء في الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبدأ أصحاب الأرض اللقاء بقوة، وأوشكوا على انتزاع تقدم مبكر، عندما أبعد البرازيلي رافينيا كرة دييجو يورينتي الرأسية من على خط المرمى (2).

وكاد بيتيس يفعلها عبر جناح برشلونة السابق المغربي عبد الصمد الزلزولي المنفرد، عندما تلقى تمريرة بينية، قبل أن يتصدى له الحارس إينياكي بينيا (3).

وسرعان ما فرض برشلونة سيطرته، مقابل تراجع لبيتيس، فتقدم قبل نهاية الشوط الأول بعرض جماعي رائع، عندما مرّر بيدري كرة إلى الفرنسي جول كونديه قبل أن يهيئها الأخير منخفضة إلى ليفاندوفسكي الذي تابعها من مسافة قريبة (40) مسجلاً هدفه السادس عشر في صدارة هدّافي الدوري.

واستهل بيتيس الشوط الثاني بالطريقة ذاتها للأول، إذ مرّت رأسية سيرجي ألتيميرا على بعد ميليمترات من مرمى بينيا (51).

ونجح بيتيس في اقتناص التعادل من ركلة جزاء، انبرى لها لو سيلسو بنجاح، بعدما داس البديل الهولندي فرينكي دي يونج على قدم فيكتور روكي المُعار من النادي الكاتالوني إلى بيتيس، لحظة توغله داخل المنطقة، وبعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «الفار» (60).

واحتج مدرب برشلونة بشدة على حكم المباراة أليخاندرو مونييز رويس فكان نصيبه بطاقة حمراء.

ونجح برشلونة في التقدم مجدداً، عندما مرر لامين يامال (17 عاماً) كرة رائعة إلى توريس حولها الأخير إلى داخل المرمى، فألغي بداعي التسلل من قبل الحكم المساعد، قبل أن يتم تأكيد صحته من قبل «الفار».

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة رفض بيتيس الخروج منهزماً على أرضه، واستطاع إدراك التعادل بهدف قاتل لدياو، إثر كرة عرضية للبديل أيتور رويبال (94).