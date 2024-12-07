الشارقة وشباب الأهلي يخوضان سباق الصدارة «خارج الديار»

مراد المصري (أبوظبي)

تختتم «الجولة التاسعة» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بإقامة 4 مباريات، اليوم، يتصدرها «سباق القمة» بين الشارقة وشباب الأهلي، عندما يخوضان مواجهة «خارج الديار» أمام عجمان وخورفكان على التوالي، وهما المنتشيان بالتأهل إلى «الأدوار الإقصائية» في «دوري أبطال آسيا 2» في صدارة مجموعتيهما، فيما يتطلع الوصل لتصحيح المسار أمام البطائح، ويطمح النصر ودبا الحصن لحصد النقاط الكاملة في اللقاء بينهما.

ويخوض الشارقة «المتصدر»، مباراة «محفوفة المخاطر» أمام عجمان على استاد راشد بن سعيد، ويتطلع «الملك» إلى العودة بالانتصار، والبقاء على القمة لأسبوع جديد، وهو يتسلح بأفضليته أمام «البركان» بـ 14 فوزاً مقابل 4 انتصارات لـ«البرتقالي»، والتعادل في 4 مرات في المباريات السابقة بينهما، فيما لم يعرف كوزمين أولاريو مدرب الشارقة، الخسارة أمام عجمان خلال مسيرته في «دوري المحترفين»، وحقق أمامه 10 انتصارات و4 تعادلات.

من جانبه، يتوجه شباب الأهلي إلى الساحل الشرقي للقاء خورفكان على استاد صقر بن محمد القاسمي، ويتطلع «الفرسان» إلى العودة بـ«العلامة الكاملة»، لمواصلة الضغط على الشارقة، حيث يتأخر عنه بفارق نقطتين في المركز الثاني، إلا أن شباب الأهلي يملك مباراة مؤجلة في جعبته.

ويأمل «النسور» في كسر «السلسلة السلبية» أمام «الفرسان»، حيث لم يعرف خورفكان الفوز في 10 مواجهات بين الفريقين، حقق خلالها شباب الأهلي الانتصار 9 مرات والتعادل مرة واحدة.

من جانبه، يدرك الوصل حامل اللقب، أن «الخطأ ممنوع» في حال أراد تحسين موقعه على سلم الترتيب، وهو الذي جمع 10 نقاط فقط في أول 8 جولات، ويلتقي البطائح على استاد زعبيل، حيث يعاني «الراقي»، بعدما تراجع إلى المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط، ودخل صراع الهروب من الهبوط.

وفاز الوصل في جميع المواجهات الأربع السابقة بين الفريقين، إلا أنه لم يعرف الفوز على أرضه في آخر مباراتين في الدوري، ويريد الاستفادة من الدفعة المعنوية التي تلقاها بعدما ضمن التأهل إلى «الأدوار الإقصائية» من «دوري أبطال آسيا للنخبة».

ويلتقي النصر ودبا الحصن على استاد آل مكتوم في دبي، وهي المواجهة التي تشكل منعطفاً للفريقين، ما بين «العميد» الذي يحتل المركز الخامس حالياً وله 13 نقطة، ويأمل بالبقاء على مقربة من المراكز الأعلى، ودبا الحصن الذي انتعشت آماله، منذ تولي حسن العبدولي مهمة قيادة الفريق، ليجمع 5 نقاط تقدم بها إلى المركز العاشر، وخرج من المواقع المهددة بالهبوط مؤقتاً.

ويتطلع النصر إلى «سلسلة قياسية»، بعدم الخسارة في 12 مباراة على التوالي على ملعبه في «دوري المحترفين»، ووصل إلى 11 مباراة على التوالي، ليعادل أفضل سلسلة له في عام 2014.