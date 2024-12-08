ريال مدريد يقبل هدية برشلونة!



مدريد (أ ف ب)



فرَّط برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، في الفوز على مضيفه ريال بيتيس، وسقط في فخ التعادل 2-2 في المرحلة السادسة عشرة، وتلقف غريمه التقليدي ومطارده المباشر ريال مدريد حامل اللقب الهدية، وقلّص الفارق بينهما إلى نقطتين بفوزه على مضيفه جيرونا 3-0.

وتناوب الإنجليزي جود بيلينجهام (36)، والتركي أردا جولر (55)، والفرنسي كيليان مبابي (62) على تسجيل ثلاثية «الملكي».

وصالح الريال جماهيره، بعد سقوطه أمام أتلتيك بلباو 1-2، في مباراة مقدمة من المرحلة 19، بسبب ارتباط الفريقين بمسابقة الكأس السوبر الإسبانية، في لقاء حصل فيه على ركلة جزاء أهدرها نجمه مبابي الذي عوَّض ذلك بتسجيله الهدف الثالث.

واستهل النادي الملكي اللقاء ببطء نسبي استغله اصحاب الأرض، لتهديد مرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بفرصتين بتسديدة لبراين جيل من داخل المنطقة مرّت بعيدة من المرمى (13)، وكرة عرضية للهولندي دوني فان دي بيك، ارتقى لها المقدوني الشمالي بويان ميوفسكي فوق العارضة (21).

وتحسّن أداء الضيوف تدريجياً، ونجح بيلينجهام في افتتاح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، بعد أن توغل الدولي المغربي إبراهيم دياز داخل المنطقة، وتلاعب بأحد المدافعين، ومرر كرة عرضية زاحفة، أبعدها المدافع التشيكي لاديسلاف كرييتشي، وتهيأت أمام الدولي الإنجليزي الذي سددها قوية بين ساقي الحارس الأرجنتيني باولو كاسانيجا (36).

وأطبق ريال هيمنته الكاملة على الشوط الثاني، وأسهم بيلينجهام بالهدف الثاني، عندما مرر كرة بينية إلى جولر المنطلق بين قطبي الدفاع، وتوغل داخل المنطقة، وسددها زاحفة في الزاوية اليسرى البعيدة (55).

وأضاف مبابي الثالث، بعد تمريرة ماكرة من الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، توغل على إثرها الدولي الفرنسي داخل المنطقة، قبل أن يسددها بيمناه زاحفة داخل المرمى (62).

واضطر المدرب الايطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي إلى استبدال بيلينجهام والمدافع الدولي الفرنسي فرلان مندي بسبب تعرضهما للإصابة، ما يزيد المخاوف في ظل معاناة فريق العاصمة من كثرة الإصابات، قبل مواجهة مضيفه أتالانتا الإيطالي الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة من دوري ابطال أوروبا، حيث يعاني بفوزين وثلاث هزائم.