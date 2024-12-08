يوفنتوس.. من يُوقف النزيف؟



روما (أ ف ب)



واصل يوفنتوس نزيف النقاط، بسقوطه في فخ التعادل امام ضيفه بولونيا 2-2، في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعاد يوفنتوس من بعيد، وحول تخلفه بهدفين للسويسري دان ندوي (30) وتوماسو بوبيجا (52)، إلى تعادل بهدفين سجلهما الدولي الهولندي تون كوبمينرس (62) والبلجيكي صامويل مبانجولا (90+2).

وشهدت المباراة طرد مدرب يوفنتوس الحالي وبولونيا السابق تياجو موتا في الدقيقة 51.

وهو التعادل الثالث توالياً ليوفنتوس في الدوري، فاكتفى بتعزيز موقعه في المركز السادس، برصيد 27 نقطة، مفرطاً في الارتقاء إلى المركز الرابع ولو مؤقتاً، قبل مباراتي فيورنتينا ولاتسيو (28 نقطة لكل منهما) مع كالياري ونابولي توالياً الأحد.

كما هو التعادل الرابع توالياً والسابع في مبارياته التسع الأخيرة في مختلف المسابقات.

وحقق فريق «السيدة العجوز» النتيجة ذاتها لضيفه الأربعاء المقبل في إحدى قمم الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي الإنجليزي الذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه كريستال بالاس، بعدما تخلف مرتين.

من جهته، عزز بولونيا موقعه في المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

ويحل بولونيا ضيفاً على بنفيكا البرتغالي في الجولة السادسة للمسابقة القارية العريقة الأربعاء أيضاً.

ووضع روما حداً لسلسلة أربع هزائم متتالية، بتغلبه على ضيفه ليتشي 4-1، إثر تمريرتين حاسمتين للدولي المصري الأصل ستيفان الشعراوي، وواحدة للمدافع الدولي السعودي سعود عبد الحميد الذي تسبب في ركلة جزاء، سجل منها الضيوف هدفهم الوحيد.

وفرض فريق العاصمة أفضليته منذ البداية، وترجمها إلى هدف مبكر عبر الدولي البلجيكي أليكسي سالماكرز، إثر تمريرة من الشعراوي (13)، لكن الضيوف اقتنصوا ركلة جزاء، قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول، إثر عرقلة لاعب الوسط الدولي المالي لاسانا كوليبالي من قبل عبد الحميد، فانبرى لها الدولي المونتينيجري نيكولا كرستوفيتش بنجاح (40).

وصنع الشعراوي الهدف الثاني لأصحاب الأرض، بتمريرة إلى المدافع الدولي جانلوكا مانشيني (59)، قبل أن يصحح عبد الحميد خطأه بتمريرة حاسمة، سجل منها لاعب الوسط نيكولو بيسيلي الهدف الثالث (66).

ودفع مدرب روما كلاوديو رانييري بعبد الحميد في الدقيقة 23، إثر إصابة الدولي التركي زكي تشيليك.

وختم الفرنسي مانو كونيه المهرجان بالهدف الرابع، إثر تمريرة من بيسيلي (86).

وهو الفوز الأول لروما في مبارياته السبع الأخيرة في مختلف المسابقات، والأول في أربع مباريات بقيادة رانييري خليفة الكرواتي إيفان يوريتش «المقال» من منصبه.

ورفع روما رصيده الى 16 نقطة، وصعد إلى المركز الحادي عشر مؤقتاً، فيما تجمد رصيد ليتشي عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.