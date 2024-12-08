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الرياضة

البليهي بطل «المشهد 104» مع الهلال!

البليهي بطل «المشهد 104» مع الهلال!
8 ديسمبر 2024 10:06

 
الرياض (أ ف ب)

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تابع الهلال صحوته، وأعاد الفارق إلى نقطتين بينه وبين الاتحاد المتصدر، عندما تغلب بصعوبة على ضيفه الرائد، في ختام المرحلة الثالثة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.
وفاجأ الرائد مضيفه «حامل اللقب» بهدف مبكر سجله المغربي كريم البركاوي في الدقيقة السابعة، وأدرك الهلال التعادل عبر لاعب وسطه الدولي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (42).
ومنح المدافع يحيى سنبل التقدم للرائد مجدداً، وتحديداً في الدقيقة 78، ورد الهلال بعد 10 دقائق، بواسطة البرازيلي ماركوس ليوناردو (87)، قبل أن يخطف له مدافعه الدولي علي البليهي هدف الفوز في الدقيقة 14 من الوقت بدل الضائع.
وهو الفوز الثاني توالياً للهلال، منذ خسارته الأولى هذا الموسم أمام الخليج (2-3)، في المرحلة الحادية عشرة، والحادي عشر هذا الموسم، ورفع رصيده إلى 34 نقطة، مقابل 36 لاتحاد جدة الفائز على النصر 2-1، في افتتاح المرحلة، فيما تجمد رصيد الرائد عند 14 نقطة في المركز الثاني عشر.
وبدأت المباراة بسيطرة نسبية للاعبي الهلال، لكن لاعبي الرائد استغلوا خطأ البليهي في تمرير الكرة، فارتدوا بهجمة انتهت بعرضية من الجهة اليمنى لمحمد الدوسري تابعها البركاوي برأسه داخل مرمى مواطنه الدولي ياسين بونو (7).
وكاد الهلال يدرك التعادل عبر ليوناردو، إثر متابعته تمريرة عرضية تصدى لها حارس مرمى الرائد البرتغالي أندريه موريرا (12)، ورأسية لسافيتش تصدى لها موريرا ببراعة (30)، لكنه فشل في التصدي لرأسيته في الدقيقة 42، إثر عرضية للبرازيلي الآخر مالكوم.
وتابع الهلال سيطرته مطلع الشوط الثاني، من دون أن ينجح في هز شباك ضيوفه الذين تقدموا مجدداً بعد تمريرات قصيرة أمام منطقة الجزاء، أنهاها سنبل في مرمى بونو (78).
وأدرك الهلال التعادل بعد 10 دقائق، عندما مرر المدافع الدولي البرتغالي جواو كانسيلو كرة عرضية، تابعها ليوناردو داخل المرمى (88)، قبل أن يسجل البليهي هدف الفوز برأسية، إثر ركلة ركنية انبرى لها مالكوم (90+14).
وواصل الأهلي انتصاراته المتتالية في الدوري، ورفعها إلى أربعة، عندما قلب تخلفه بهدفين أمام مضيفه التعاون إلى فوز كبير 4-2.
وتقدم التعاون عبر البرازيلي جواو بيدرو (21) والجامبي موسى بارو (23)، ورد الأهلي بواسطة البرازيلي أيبانيز (45+8) وفراس البريكان (52) والبرازيلي الآخر روبرتو فيرمينو (62) والجزائري رياض محرز (73).
ورفع الأهلي الذي حقق فوزه السادس توالياً في مختلف المسابقات، رصيده إلى 23 نقطة، وصعد إلى المركز الخامس بفارق الأهداف أمام الشباب، فيما تجمد رصيد التعاون عند 18 نقطة 18 في المركز التاسع.
ووضع الاتفاق حداً لسلسلة من تسع مباريات من دون انتصار في الدوري (3 تعادلات و6 هزائم) بتغلبه على الخليج 2-1، وكان الخليج البادئ بالتسجيل عبر خالد ناري (35)، ورد الاتفاق بهدفين للهولندي جورجينيو فينالدوم (45+6) وعبد الله رديف (83).
وهو الفوز الرابع للاتفاق هذا الموسم والأول، منذ تغلبه على مضيفه الفتح 2-1 في المرحلة الثالثة في 14 سبتمبر الماضي، ورفع الاتفاق رصيده إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد الخليج عند 19 نقطة في المركز الثامن.

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