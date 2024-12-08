نوتنجهام يضرب «اليونايتد» في «أولد ترافورد» بعد 30 عاماً!

مانشستر (رويترز)



ارتكب مانشستر يونايتد أخطاء في التعامل مع الركلات الثابتة مجدداً، ليخسر 3-2 أمام نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب «أولد ترافورد»، ويواصل البداية الصعبة لعهد مدربه الجديد روبن أموريم.

ويبقى «اليونايتد» في المركز 13 في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، في حين أن فوز فورست الأول على ملعب أولد ترافورد منذ 30 عاماً رفعه إلى المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

وقال أموريم لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «كانت مباراة صعبة في توقيت صعب، لكن يتعين علينا مواصلة العمل».

وبعد أن استقبلت شباكه هدفين من ركلتين ركنيتين أمام أرسنال في الهزيمة 2-صفر في منتصف الأسبوع تأخر اليونايتد من ركلة ركنية في غضون دقيقتين، حين سجل مدافع فورست نيكولا ميلينكوفيتش برأسه في الشباك، لكن المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 18، بعد أن تابع كرة أنقذها الحارس بعد تسديدة من أليخاندرو جارناتشو.

وبدأ اليونايتد الشوط الثاني بشكل سيئ لتخدع تسديدة مورجان جيبس-وايت الحارس أندريه أونانا، بعد مرور دقيقتين، قبل أن تستقبل شباك أونانا رأسية كريس وود، من عرضية جيبس-وايت بعد سبع دقائق أخرى.

وقال جيبس وايت لشبكة سكاي سبورتس «لا أريد التقليل من شأن أونانا، فهو حارس رائع لكن حين سددت الكرة، كنت أعتقد أنه سيلتقطها، لكنها دخلت المرمى».

ونجح برونو فرنانديز في تقليص الفارق بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 61.

لكن على الرغم من كونه أفضل لاعب في اليونايتد خلال أغلب فترات المباراة، فقد خرج في الدقيقة 76 ليحل محله ميسون ماونت.

وظل أداء اليونايتد متذبذباً حتى سدد ماركوس راشفورد محاولة في الوقت بدل الضائع تحولت إلى ركنية، ثم سدد مارتينيز كرة أخرى على الطائر من ركلة ثابتة فوق العارضة.

وانتقد أموريم الطريقة التي جعل بها فريقه الأمور صعبة على أنفسهم.

وقال المدرب البرتغالي (39 عاماً) «بدأنا المباراة بشكل سيئ للغاية، تلقينا هدفاً في الهجمة الأولى، ثم بات من الصعب العودة في النتيجة، سيطرنا بعدها على المباراة، وحصلنا على الكثير من الفرص».

وأضاف «بين الشوطين كنا نؤمن بقدرتنا على العودة، والفوز ثم بدأنا بشكل سيئ للغاية في الشوط الثاني، استقبلنا هدفين، ثم حاولنا الكثير من الأشياء دون فعالية، ونحن في بداية مهمة كبيرة للغاية تحتاج إلى الاهتمام بكل التفاصيل، ندرك بالفعل أنها مهمة كبيرة، لذلك يتعين علينا الاستمرار».