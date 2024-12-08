الأحد 8 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

موناكو يستعيد التوازن قبل موقعة أرسنال

موناكو يستعيد التوازن قبل موقعة أرسنال
8 ديسمبر 2024 10:44

 
موناكو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
إصابة جديدة تضرب مدافع دورتموند
يوفنتوس.. من يُوقف النزيف؟


عاد موناكو إلى سكة الانتصارات، بعد خسارتين متتاليتين، وتغلب على ضيفه تولوز 2-،0 في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
واستعاد فريق الإمارة المركز الثاني مؤقتاً، بعد أن خسره الأسبوع الماضي، بفارق الأهداف لمصلحة مرسيليا (26 نقطة) الذي تغلب عليه 2-1 الأسبوع الماضي، حيث بات في رصيده 29 نقطة، بفارق 5 عن باريس سان جيرمان المتصدر الذي سقط في فخ التعادل السلبي أمام أوكسير، في حين تجمّد رصيد تولوز عند 18 نقطة في المركز العاشر.
ويستطيع مرسيليا استعادة المركز الثاني، في حال فوزه مضيفه سانت إتيان الأحد.
ويدين فريق المدرب النمساوي أدولف هوتر بفوزه المهم قبل مواجهة أرسنال في دوري أبطال أوروبا الأربعاء إلى الإيفواري ويلفريد سينجو (50)، والسويسري بريل إمبولو (82).
وخسر موناكو مباراتيه الأخيرتين أمام مرسيليا 1-2، وأمام بنفيكا البرتغالي 2-3 في دوري الأبطال الاسبوع الماضي.
وهيمن أصحاب الأرض على المواجهة منذ بدايتها، لكنهم عانوا «الأمرَين» لافتتاح التسجيل، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.
لكن سرعان ما استثمر فريق الإمارة أفضليته، بافتتاح التسجيل من كرة رأسية لسينجو، إثر تمريرة السنغالي لامين كامارا (50).
ولم يستطع تولوز الوقوف ندّا لمنافسه، واستقبلت شباكه هدفاً ثانياً قبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي، بعد أن تابع إمبولو كرة برأسه فوق الحارس جيوم ريست.
واكتسح ليون مضيفه أنجيه بثلاثية تناوب على تسجيلها الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو (26)، وريان شرقي (55)، والجورجي جورج ميكوتادزه (88).
ورفع ليون رصيده إلى 25 نقطة في المركز ، بينما يحتل انجيه المركز الرابع عشر بـ 13 نقطة.
وحقّق ليون فوزه الثالث توالياً في مختلف المسابقات، من دون أن ينهزم في مبارياته الثماني الأخيرة.
وحقّق نيس فوزه الأول بعد خسارتين في مختلف المسابقات، بتغلبه على لوهافر 2-1.
وسجّل جايتان لابورد (55 من ركلة جزاء)، والجزائري بدر الدين بوعناني (75) ثنائية نيس، فيما أحرز غوتييه لوريس هدف لوهافر (90+2).
وكان نيس خسر أمام ليون في المرحلة الماضية (1-4)، بعد أيام من خسارته بالنتيجة نفسها أمام رينجرز الأسكتلندي في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».
ورفع نيس رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس، وتجمّد رصيد لوهافر عند 12 نقطة، في المركز السادس عشر ضمن منطقة الخطر.

الدوري الفرنسي
موناكو
تولوز
باريس
مارسيليا
دوري أبطال أوروبا
أرسنال
آخر الأخبار
بيرناردو سيلفا: المتاح 13 لاعباً في مانشستر سيتي!
الرياضة
بيرناردو سيلفا: المتاح 13 لاعباً في مانشستر سيتي!
اليوم 11:53
«تلة أبوظبي» تستقطب جماهير «الفورمولا-1»
الرياضة
«تلة أبوظبي» تستقطب جماهير «الفورمولا-1»
اليوم 11:41
بولينج.. «الفوز التاسع» في «أكاديمية الفورمولا»
الرياضة
بولينج.. «الفوز التاسع» في «أكاديمية الفورمولا»
اليوم 11:39
شعار وزارة التغير المناخي والبيئة
علوم الدار
"التغير المناخي": بدء إعداد إطار لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج في الإمارات
اليوم 11:36
ليفربول وصلاح يتوصلان إلى اتفاق
الرياضة
ليفربول وصلاح يتوصلان إلى اتفاق
اليوم 11:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©