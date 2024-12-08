موناكو يستعيد التوازن قبل موقعة أرسنال



موناكو (أ ف ب)



عاد موناكو إلى سكة الانتصارات، بعد خسارتين متتاليتين، وتغلب على ضيفه تولوز 2-،0 في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

واستعاد فريق الإمارة المركز الثاني مؤقتاً، بعد أن خسره الأسبوع الماضي، بفارق الأهداف لمصلحة مرسيليا (26 نقطة) الذي تغلب عليه 2-1 الأسبوع الماضي، حيث بات في رصيده 29 نقطة، بفارق 5 عن باريس سان جيرمان المتصدر الذي سقط في فخ التعادل السلبي أمام أوكسير، في حين تجمّد رصيد تولوز عند 18 نقطة في المركز العاشر.

ويستطيع مرسيليا استعادة المركز الثاني، في حال فوزه مضيفه سانت إتيان الأحد.

ويدين فريق المدرب النمساوي أدولف هوتر بفوزه المهم قبل مواجهة أرسنال في دوري أبطال أوروبا الأربعاء إلى الإيفواري ويلفريد سينجو (50)، والسويسري بريل إمبولو (82).

وخسر موناكو مباراتيه الأخيرتين أمام مرسيليا 1-2، وأمام بنفيكا البرتغالي 2-3 في دوري الأبطال الاسبوع الماضي.

وهيمن أصحاب الأرض على المواجهة منذ بدايتها، لكنهم عانوا «الأمرَين» لافتتاح التسجيل، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

لكن سرعان ما استثمر فريق الإمارة أفضليته، بافتتاح التسجيل من كرة رأسية لسينجو، إثر تمريرة السنغالي لامين كامارا (50).

ولم يستطع تولوز الوقوف ندّا لمنافسه، واستقبلت شباكه هدفاً ثانياً قبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي، بعد أن تابع إمبولو كرة برأسه فوق الحارس جيوم ريست.

واكتسح ليون مضيفه أنجيه بثلاثية تناوب على تسجيلها الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو (26)، وريان شرقي (55)، والجورجي جورج ميكوتادزه (88).

ورفع ليون رصيده إلى 25 نقطة في المركز ، بينما يحتل انجيه المركز الرابع عشر بـ 13 نقطة.

وحقّق ليون فوزه الثالث توالياً في مختلف المسابقات، من دون أن ينهزم في مبارياته الثماني الأخيرة.

وحقّق نيس فوزه الأول بعد خسارتين في مختلف المسابقات، بتغلبه على لوهافر 2-1.

وسجّل جايتان لابورد (55 من ركلة جزاء)، والجزائري بدر الدين بوعناني (75) ثنائية نيس، فيما أحرز غوتييه لوريس هدف لوهافر (90+2).

وكان نيس خسر أمام ليون في المرحلة الماضية (1-4)، بعد أيام من خسارته بالنتيجة نفسها أمام رينجرز الأسكتلندي في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

ورفع نيس رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس، وتجمّد رصيد لوهافر عند 12 نقطة، في المركز السادس عشر ضمن منطقة الخطر.