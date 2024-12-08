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الرياضة

إصابة جديدة تضرب مدافع دورتموند

إصابة جديدة تضرب مدافع دورتموند
8 ديسمبر 2024 10:55

برلين (د ب أ)

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يواجه المدافع نيكلاس زولي، غياباً آخر عن فريقه بوروسيا دورتموند الألماني في الفترة المقبلة.
وتعرض زولي لإصابة في الكاحل، عقب المباراة التي تعادل فيها فريقه 1-1 مع بوروسيا مونشنجلادباخ، في الدوري الألماني لكرة القدم.
وقال نوري شاهين، مدرب الفريق، في مؤتمر صحفي: «لا تبدو الأمور جيدة بالنسبة لنيكلاس زولي، يمكنني قول ذلك»، وربما من المؤكد غياب زولي عن مواجهة برشلونة الإسباني، يوم الأربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا، وقال شاهين إن المهاجم ماكسيمليان بايير، والذي خرج بديلاً بسبب الإصابة، تحوم الشكوك حول مشاركته أمام برشلونة أيضاً.
وتعرض زولي لإصابة في كاحله الأيمن في أكتوبر الماضي، وغاب لمدة ستة أسابيع، وإذا كان وقت التعافي من الإصابة قريب، من المرجح أن يغيب اللاعب «29 عاماً» حتى نهاية يناير المقبل.
ويعد زولي الأخير في قائمة طويلة من الإصابات في دورتموند، وقال شاهين: «لا أجرؤ على أن اسأل عن ذلك بعد المباريات، الأمر يبدو وكأن لدينا إصابة قوية عقب كل مباراة». وفي شأن آخر، تعرض الفرنسي كينجسلي كومان، لاعب بايرن ميونخ، للإصابة بعد أن شارك بديلاً في المباراة التي فاز بها فريقه 4-2 على هايدنهايم.
وذكرت قناة «سكاي» أن كومان قد يغيب حتى نهاية فترة التوقف في منتصف الموسم في أوائل يناير.
وسيواجه بايرن ميونخ فريق شاختار دونتيسك الأوكراني، يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

 

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