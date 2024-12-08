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الرياضة

السعودية تستبعد عبدالحميد والصحفي والغامدي من «خليجي 26»

السعودية تستبعد عبدالحميد والصحفي والغامدي من «خليجي 26»
8 ديسمبر 2024 11:14

 
الرياض (أ ف ب)

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أعلن هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية قائمة «الأخضر» المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي يقام في الرياض بين 12 و20 ديسمبر الجاري، استعداداً لكأس الخليج الـ26 لكرة القدم المقامة في الكويت.
واستدعى رينارد 27 لاعباً للالتحاق بالمعسكر، حيث شهدت قائمة «الأخضر» عودة محمد العويس ونواف العقيدي وهارون كمارا، كما انضم إلى التشكيلة عبد العزيز العثمان وعبد الملك العييري ومحمد القحطاني للمرة الأولى.
وغاب عن القائمة سعود عبد الحميد مدافع روما الإيطالي، ومروان الصحفي، وفيصل الغامدي لاعبا بيرشكوت البلجيكي.
واستبعد رينارد عبد الرحمن الصانبي وحامد يوسف من حراسة المرمى وسعد الناصر والقائد السابق للمنتخب سلمان الفرج بداعي الإصابة.
وضمت القائمة محمد العويس، أحمد الكسار، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، علي لاجامي، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، سلطان الغنام، نواف بوشل، ناصر الدوسري، عبدالإله المالكي، عبدالله الخيبري، مصعب الجوير، عبدالملك العييري، محمد كنو، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان، أيمن فلاته، عبدالعزيز العثمان، هارون كمارا، عبدالله رديف، محمد القحطاني، فراس البريكان، صالح الشهري.
ويلعب المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثانية في كأس الخليج إلى جانب العراق، البحرين واليمن.

السعودية
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هيرفي رينارد
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