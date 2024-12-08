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الرياضة

«مرسيدس» يعتذر لهاميلتون عن «الخطأ الساذج»

«مرسيدس» يعتذر لهاميلتون عن «الخطأ الساذج»
8 ديسمبر 2024 11:17

 
أبوظبي (د ب أ)

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اعتذر توتو وولف مدير فريق مرسيدس، للنجم لويس هاميلتون، عن خطأ ساذج ارتكبه الفريق تسبب في خروج بطل العالم سبع مرات مبكراً من آخر سباق له في التصفيات مع مرسيدس.
وعزز البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين فرص فريقه في الفوز ببطولة الصانعين، بينما تأهل الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري في المركز الثالث.
وتسبب عمود في التصفيات الأولى بسباق أبوظبي لـ«الفورمولا-1»، في إفساد آخر سطر في قصة هاميلتون الطويلة والناجحة مع فريق مرسيدس التي امتدت 12 عاماً.
واصطدم كيفن ماجنوسن سائق هاس بعمود سقط في طريق هاميلتون وعلق تحت سيارة مرسيدس، ليتأهل السائق البريطاني محتلاً المركز الثامن عشر.
وتأخر فريق مرسيدس في حل الأزمة، مما حرم هاميلتون من تسجيل أسرع لفة له في التصفيات الأولى، وهو القرار الذي أغضب وولف بشدة.
وصرح وولف عبر قناة سكاي سبورتس «أود الاعتذار لهاميلتون، ولكل فرد في الفريق الذي عمل بجدية سعياً لإنهاء مشواره معنا بطريقة رائعة».
وأضاف مدير مرسيدس «لقد خذلناه تماماً بسبب خطأ ساذج بعدم الخروج مبكراً، إنه خطأ لا يمكن تبريره، ونادراً ما كنت محبطاً بسبب شيء ما، ولكن ما حدث هو حلقة جديدة في سلسلة أحداث بالسباقات الأخيرة، ولكن الحادث هو الأسوأ».
وواصل توتو وولف «للأسف أفضل سائق في تاريخنا، وأفضل سائق في تاريخ الفورمولا، خرج من التصفيات بسبب ارتكاب خطأ».
وشدد أيضاً «ما حدث لا يشوه ما حققه هاميلتون معنا، ولكن ما يمكنني فعله، هو الاعتذار له».
وأتم وولف تصريحاته «كنا سنحاول الصعود إلى منصة التتويج في هذا السباق، والآن أصبح الأمر مستحيلاً».

 

الإمارات
أبوظبي
حلبة ياس
جزيرة ياس
الفورمولا-1
مرسيدس
هاميلتون
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