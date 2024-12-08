وستهام يكشف تطورات حالة مهاجمه بعد «حادث السير»



لندن (د ب أ)



أعلن نادي وستهام يونايتد الإنجليزي أن مهاجمه مايكل أنطونيو في حالة مستقرة بعد تعرضه لحادث سير.

واستعاد اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً وعيه بعد نقله إلى مستشفى في العاصمة البريطانية لندن، عقب الحادث الذي تعرض له.

وأوضح النادي اللندني الموقف، بعد انتشار صور لسيارة فيراري متضررة بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.

وقال وستهام يونايتد في بيانه «نؤكد أن أنطونيو في حالة مستقرة، بعد تعرضه لحادث سير في منطقة إسيكس».

وأضاف البيان «اللاعب استعاد وعيه ويتواصل مع المحيطين به، ولكنه سيبقى تحت العناية والرقابة الدقيقة في مستشفى بوسط لندن».

وشدد ويستهام في بيانه أيضاً «نطالب الجميع في هذا الوقت العصيب باحترام خصوصية اللاعب وعائلته، والنادي لن يعلق مجدداً على الحادث هذا الموسم، ولكننا بصدد التوضيح في الوقت المناسب».