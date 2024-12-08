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الرياضة

جوارديولا يرفض «نغمة الإجهاد»

جوارديولا يرفض «نغمة الإجهاد»
8 ديسمبر 2024 11:21

 
لندن (د ب أ)

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رفض جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إلقاء اللوم على الإجهاد البدني، في تعادل فريقه بعشرة لاعبين أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-2 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
ولم يفز «السيتي» حامل لقب الدوري في المواسم الأربعة الأخيرة سوى مرة واحدة فقط، في آخر ست مباريات بالمسابقة، حيث خسر أربع مباريات.
وقلص مانشستر سيتي الفارق إلى 8 نقاط مع المتصدر ليفربول، بعد إلغاء مباراته أمام إيفرتون في «ديربي ميرسيسايد» بسبب عاصفة، بينما جمع كريستال بالاس 10 نقاط من آخر سبع مباريات في الدوري.
وقال جوارديولا، في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «سنرضى بالنقطة، أنا فخور جداً باللاعبين، وكفاحهم وعودتهم في النتيجة مرتين، وسط ظروف صعبة».
وأضاف «سيلهرست بارك ملعب صعب، والظروف المناخية القاسية أثرت على الفريقين، لكننا كافحنا كعادتنا».
وأكد جوارديولا بلهجة حاسمة «لا، لم نعان من الإرهاق، رغم لعبنا آخر 15 دقيقة بعشرة لاعبين، ويغيب عنا 7 لاعبين أساسيين بسبب الإصابات، بخلاف لاعبين آخرين شاركوا لدقائق عديدة».
وأوضح أن «كريستال بالاس فريق قوي بدنيا، لكننا حاولنا تحقيق الفوز، لذا أنا فخور للغاية بلاعبينا».
وقال جوارديولا عن هالاند مهاجم الفريق الذي سجل الهدف الأول في شباك كريستال بالاس «محظوظون جداً بوجوده معنا هذا الموسم، ومحظوظون بوجود ريكو لويس وبرناردو وإلكاي جوندوجان، وكل اللاعبين الذين يشاركون في المباريات بدون راحة».
وأتم جوارديولا تصريحاته «هالاند سجل هدفاً مهماً، ويهدد المنافسين دائماً، نحن محظوظون بوجوده معنا في الفريق».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
بيب جوارديولا
مانشستر سيتي
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