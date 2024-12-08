«آر بي ماليكسيس» تُعانق لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في أميركا

أبوظبي (الاتحاد)



حصدت المهرة «آر بي ماليكسيس» لقب المحطة الأميركية الـ15، لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت في مضمار جلف ستريم بارك، في ولاية فلوريدا، ضمن منافسات «النسخة الـ31» للكأس الغالية.

ونجحت المحطة الأميركية الختامية للسباقات الخارجية الدولية للكأس الغالية في تحقيق نجاحات مبهرة وأصداء عالمية واسعة، برهنت على مسيرتها التاريخية العريقة، حيث واصلت سباقاتها بتأكيد مكانتها المرموقة وسمعتها الرائدة في أعرق السباقات العالمية، واستطاعت تسجيل منجزات مهمة للإمارات، والارتقاء بسباقات الخيل العربية إلى المصاف العالمية.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، دعماً لخطط صناعة متطورة لسباقات الخيل العربية، ومواصلة دعم الملاك والمربين حول العالم، وتعزيز تربية واقتناء الخيل العربية، للحفاظ على الإرث الأصيل.

وتمكنت المهرة «آر بي ماليكسيس» المنحدرة من نسل «المرتجز- ريتش كينكجا بنت تي اتش ريتشي» العائدة لمزرعة روزبروك، والمربية ديان والدرون، وتحت إشراف المدرب جيرنستو توريس، وقيادة الفارس اناردس رودريجيز، من الفوز بسباق الكأس الغالية، ببراعة فائقة، وأداء متميز، رغم تأخر انطلاقتها في منعطف النهاية، إلا أنها عادت في الأمتار الأخيرة، لتثبت وتبرهن للجميع على إمكانياتها وقدرتها على مزاحمة متصدري المجموعة دايموند جيم «بيرنينج ساند- تراميس بيرل بنت سيفيلا تراميث» ودبليو أم إيه سموك سيجنل «كاسح - دبليو أم أيه موستانج»، بل ذهبت لأبعد مدى، وخطفت اللقب بفارق عنق، عن بطل العام الماضي دايموند جيم، لتضعه بالمرتبة الثانية، فيما وضعت سموك سيجنل بالمرتبة الثالثة في السباق الذي شهد مشاركة نخبة مرابط الخيل العربية في أميركا، وأقيم لمسافة 1700 متر رملي، ضمن سباقات «الفئة الأولى» للخيول من عمر أربع سنوات وأكثر.

ونجحت البطلة في قطع مسافة السباق بزمن 1:59.63 دقيقة، لتنجح المهرة «آر بي ماليكسيس» في حصد انتصارها السادس من أصل 12 مشاركة.



في الختام، توج سعيد المهيري، ممثل اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، البطلة، وقدم الكؤوس للملاك والمدرب والفارس، وسط لقطة عفوية رائعة، حفلت بالشكر والثناء لاستمرارية سباقات الكأس الغالية في المضامير الأميركية.

من جهته، قال فيصل الرحماني، الأمين العام للجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «سعداء بمواصلة الحضور القوي لسباقات الكأس الغالية في مشهد السباقات العالمية الكبرى، ونعرب عن فخرنا واعتزازنا بالمكتسبات والمنجزات المهمة التي سجلتها الكأس الغالية، في ختام محطاتها الخارجية الدولية في أميركا».

وأضاف: «إن الحضور القوي للحدث، والامتنان الكبير للإمارات من قبل الملاك والمربين لاستمرارية دعمهم يعودان إلى توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الذي يواصل برؤيته السديدة إحداث نقلة نوعية في مسيرة الخيل العربية التي باتت تعاصر أعلى المراتب التنافسية عالمياً».

وأشاد الرحماني بنجاحات المحطة الأميركية والمشاركة الكبيرة، بجانب الحضور الجماهيري الغفير والاهتمام الإعلامي غير المسبوق بالمسيرة التاريخية لسلسلة سباقات الكأس الغالية، مبيناً أن الأصداء الواسعة والترحيب الكبير من قبل أسرة الخيل العربية في أميركا تمثل لنا مكسباً مهماً وحافزاً ملهماً لتقديم المزيد من فرص النجاحات لسباقات الخيل العربية.