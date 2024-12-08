ليفربول وصلاح يتوصلان إلى اتفاق



أنور إبراهيم (القاهرة )



كشفت صحيفة ميرور النقاب عن أن إدارة ليفربول، والنجم المصري محمد صلاح، توصلا إلى إتفاق يقضي باستمرار «الفرعون» موسمين آخرين في «الأنفيلد» قلعة «الريدز».

وقالت الصحيفة إن التفاوض على مدة العقد هو السبب الأول في تأخر التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، لأن صلاح كان يريد عقداً مدته 3 سنوات، بينما تمسك ليفربول بتجديده عاماً واحداً، إلى أن اتفق الجانبان على أن تكون مدته عامين اعتباراً من يونيو 2025.

ولم يكن هناك اختلاف كبيرعلى الراتب الذي يحصل عليه صلاح، والذي يصل بالفعل إلى ما يقرب من 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

وجرى العرف في إنجلترا على عدم تقديم عقود طويلة الأجل لمن تجاوزوا الثلاثين من أعمارهم والاكتفاء بالتجديد لمدة موسم واحد، ويُعتبر ما توصل إليه صلاح ووكيل أعماله رامي عباس مع إدارة «الريدز» بمثابة انتصار لـ«لفرعون» المصري الذي ما زال يقدم عطاءً كبيراً مع الفريق، ويؤكد بأدائه وأهدافه وتمريراته الحاسمة أنه في قمة مستواه، وقادرعلى اللعب على أعلى مستوى احترافي لسنوات عديدة قادمة.

وأوضحت الصحيفة أنه ما لم تطرأ تغييرات أو تعقيدات في اللحظات الأخيرة، فإن صلاح سيوقع على العقد بصفة نهائية قبل نهاية ديسمبر الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهولندي أرني سلوت المديرالفني الجديد لليفربول هو أسعد الناس بهذا النبأ، لأنه يدرك تماماً أن صلاح ورقته الرابحة، منذ أن وطئت قدماه ملعب «أنفيلد»، وأثبت صلاح ذلك بأهدافه، حيث يتصدرحالياً ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي «البريميرليج» برصيد 13هدفاً، كما أنه أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في المسابقة نفسها.

وكان صلاح مطلوباً بشدة من أكثر من نادٍ في الدوري السعودي، حيث سبق أن عرض عليه الاتحاد 150 مليون جنيه إسترليني الموسم الماضي، بينما حاول الهلال إغراءه بعقد ضخم هذا الموسم، ولكن صلاح فضل الاستمرار مع ليفربول، لحصد المزيد من الألقاب والبطولات والأرقام القياسية.

وتردد أن باريس سان جيرمان الفرنسي مهتم بالحصول على خدماته، ولكن ناصرالخليفي رئيس النادي نفى تماماً أي اتصال بالنجم المصري، مؤكداً أنه يكنّ له كل تقدير لما يقدمه من متعة كروية.