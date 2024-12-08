منتخب الجودو للناشئين والشباب يعسكر في السعودية



أبوظبي (الاتحاد)



اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، إقامة معسكر إعداد لمنتخبي الناشئين والشباب في مدينة جدة السعودية لمدة 9 أيام، من 26 ديسمبر الجاري إلى 4 يناير 2025، استعداداً للمشاركة في البطولات العربية والخليجية والآسيوية، مما يسهم في ارتفاع المستوى الفني للاعبين الذين تم اختيارهم خلال المنافسات المحلية لهذا الموسم، وبالتالي ينعكس على المستوى الفني لمختلف الأندية الأعضاء.

وتضم القائمة 10 لاعبين، هم: سالم سيف اليماحي، مسعود محمد المسماري، عبدالله خالد المسماري، وأنس خماس اليماحي «الفجيرة للفنون القتالية»، ومحمد وليد النقبي، وحميد عبدالله مراد، وبطي أحمد الهاشمي «خورفكان»، وحميد سعيد الشامسي، وعلي سعيد الشامسي «كلباء»، وعبدالله سمير كياني «الفجيرة».

وأشاد ابن ثعلوب بجهود لجنة الجودو التي أسهمت في اكتشاف العديد من المواهب التي تشكل إضافة حقيقية لمنتخبات الفئات العمرية لخوض العديد من الارتباطات، والتي تسهم في صقل وإعداد اللاعبين للمستقبل.

وأثنى رئيس الاتحاد على فكرة إقامة المعسكر في السعودية، مما يسهم في توطيد روابط الأخوة بين الشباب الصاعد، وبالتالي ينعكس ذلك على المنافسات الخارجية، مثمناً توصيات اللجان الأولمبية الوطنية، لتوطيد علاقات التعاون بين الشباب، وتبادل الخبرات بين الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.