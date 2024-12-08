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الرياضة

بولينج.. «الفوز التاسع» في «أكاديمية الفورمولا»

بولينج.. «الفوز التاسع» في «أكاديمية الفورمولا»
8 ديسمبر 2024 11:39

 
أبوظبي (الاتحاد)

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واصلت آبي بولينج التي حسمت لقب أكاديمية «الفورمولا-1» لمصلحتها تألقها هذا الموسم، بإضافة انتصار جديد إلى رصيدها، منتزعة فوزها التاسع في البطولة، بعد أداء قوي سيطرت عن طريقه على السباق الثاني في حلبة مرسى ياس.
أنهت بولينج السباق تحت ظروف سيارة الأمان، بينما احتلت كلوي تشامبرز المركز الثاني، بفارق نصف ثانية فقط عن الإماراتية حمدة القبيسي التي جاءت في المركز الثالث بسيارتها من فريق ريد بول.
وحلت دوريان بين في المركز الرابع، تلتها كل من مايا ويج، ونيريا مارتي، وبيانكا بوستامنتي في المراكز التالية.

الإمارات
أبوظبي
حلبة ياس
الفورمولا
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