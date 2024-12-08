بولينج.. «الفوز التاسع» في «أكاديمية الفورمولا»



أبوظبي (الاتحاد)

واصلت آبي بولينج التي حسمت لقب أكاديمية «الفورمولا-1» لمصلحتها تألقها هذا الموسم، بإضافة انتصار جديد إلى رصيدها، منتزعة فوزها التاسع في البطولة، بعد أداء قوي سيطرت عن طريقه على السباق الثاني في حلبة مرسى ياس.

أنهت بولينج السباق تحت ظروف سيارة الأمان، بينما احتلت كلوي تشامبرز المركز الثاني، بفارق نصف ثانية فقط عن الإماراتية حمدة القبيسي التي جاءت في المركز الثالث بسيارتها من فريق ريد بول.

وحلت دوريان بين في المركز الرابع، تلتها كل من مايا ويج، ونيريا مارتي، وبيانكا بوستامنتي في المراكز التالية.