الأحد 8 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«تلة أبوظبي» تستقطب جماهير «الفورمولا-1»

«تلة أبوظبي» تستقطب جماهير «الفورمولا-1»
8 ديسمبر 2024 11:41

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بولينج.. «الفوز التاسع» في «أكاديمية الفورمولا»
"التغير المناخي": بدء إعداد إطار لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج في الإمارات

توافد الآلاف من مشجعي «الفورمولا-1» إلى «تلة أبوظبي» في حلبة مرسى ياس للاستمتاع بفعالياتها العائلية وإطلالاتها المتميزة على منافسات النسخة السادسة عشرة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ«الفورمولا-1».
وتتميز «تلة أبوظبي» بأجوائها العائلية وأرضيتها العشبية وموقعها بجانب المدرج الرئيسي وإطلالتها البانورامية على المنعطفات 2، 3، و4 والمنعطفين 5 و6، حيث تتوفر أهم فرص التجاور على المسار.
ويتابع الجمهور سائقي بطولات «فورمولا-4» الشرق الأوسط، والأكاديمية إلى جانب بطولتي «الفورمولا-2» والفورمولا-1»، والذي يمثلون فرقهم الحالية للمرة الأخيرة هذا العام والتي تسدل الستار على موسم تاريخي لـ«الفورمولا-1» شهد 24 سباقاً.


 

الإمارات
أبوظبي
حلبة ياس
الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
آخر الأخبار
بيرناردو سيلفا: المتاح 13 لاعباً في مانشستر سيتي!
الرياضة
بيرناردو سيلفا: المتاح 13 لاعباً في مانشستر سيتي!
اليوم 11:53
«تلة أبوظبي» تستقطب جماهير «الفورمولا-1»
الرياضة
«تلة أبوظبي» تستقطب جماهير «الفورمولا-1»
اليوم 11:41
بولينج.. «الفوز التاسع» في «أكاديمية الفورمولا»
الرياضة
بولينج.. «الفوز التاسع» في «أكاديمية الفورمولا»
اليوم 11:39
شعار وزارة التغير المناخي والبيئة
علوم الدار
"التغير المناخي": بدء إعداد إطار لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج في الإمارات
اليوم 11:36
ليفربول وصلاح يتوصلان إلى اتفاق
الرياضة
ليفربول وصلاح يتوصلان إلى اتفاق
اليوم 11:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©