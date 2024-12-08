«تلة أبوظبي» تستقطب جماهير «الفورمولا-1»



أبوظبي (الاتحاد)

توافد الآلاف من مشجعي «الفورمولا-1» إلى «تلة أبوظبي» في حلبة مرسى ياس للاستمتاع بفعالياتها العائلية وإطلالاتها المتميزة على منافسات النسخة السادسة عشرة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ«الفورمولا-1».

وتتميز «تلة أبوظبي» بأجوائها العائلية وأرضيتها العشبية وموقعها بجانب المدرج الرئيسي وإطلالتها البانورامية على المنعطفات 2، 3، و4 والمنعطفين 5 و6، حيث تتوفر أهم فرص التجاور على المسار.

ويتابع الجمهور سائقي بطولات «فورمولا-4» الشرق الأوسط، والأكاديمية إلى جانب بطولتي «الفورمولا-2» والفورمولا-1»، والذي يمثلون فرقهم الحالية للمرة الأخيرة هذا العام والتي تسدل الستار على موسم تاريخي لـ«الفورمولا-1» شهد 24 سباقاً.



