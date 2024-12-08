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الرياضة

مؤتمر صحفي للإعلان عن ترتيبات كأس سلطان بن زايد للبولو

مؤتمر صحفي للإعلان عن ترتيبات كأس سلطان بن زايد للبولو
8 ديسمبر 2024 13:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يعقد نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، مؤتمراً صحفياً يوم الاثنين، للإعلان عن تفاصيل «النسخة الخامسة» من بطولة كأس سلطان بن زايد، التي تقام برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، من 11 إلى 21 ديسمبر الحالي، وبمستوى هانديكاب 6-8 جول، وسبق لفرق «غنتوت» و«أنكورا» و«بن دري» الفوز بها.
وتكشف اللجنة المنظمة عن تفاصيل استعدادات النادي لتنظيم البطولة التي تشهد مشاركة 6 فرق، والكشف عن الفعاليات التي تقام في الحفل الختامي.
وأكد خالد سعيد المرزوقي، العضو المنتدب، المدير التنفيذي للنادي، رئيس اللجنة المنظمة، أن استمرار تنظيم البطولة السنوية يتجدد بتوجيهات سمو رئيس النادي، ويمثل قمة قيم الوفاء والتقدير لسيرة ومسيرة المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي قدم الكثير لرياضة الإمارات بشكل عام وللفروسية والتراث بشكل خاص، لذلك يحرص النادي على تنظيمها سنوياً، تخليداً لذكراه العطرة، وعرفاناً بدوره ومساهمته في دعم رياضة وتراث الإمارات في مختلف المجالات.

الإمارات
أبوظبي
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
البولو
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