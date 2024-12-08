بيرناردو سيلفا: المتاح 13 لاعباً في مانشستر سيتي!



لندن (د ب أ)



أكد البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، أهمية عودة اللاعبين المصابين إلى كامل لياقتهم البدنية في أقرب وقت ممكن، بعد التعادل 2-2 مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان آخر فوز لمانشستر سيتي خارج ملعبه، عندما تغلب على ولفرهامبتون في 20 أكتوبر الماضي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 27 نقطة، ليهدر نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على اللقب، كانتا كفيلتين بالقفز به لوصافة جدول الترتيب، وتقليص الفارق مع ليفربول المتصدر برصيد 35 نقطة.

بقي حامل اللقب في المركز الرابع، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة بعد تعادله السابع هذا الموسم.

وخاض السيتي المباراة في غياب جون ستونز وناثان آكي ومانويل أكانجي وماتيو كوفاسيتش ورودريجو وأوسكار بوب بسبب الإصابة، بينما تم استبعاد لاعب الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز فيل فودين بسبب المرض.

تواجد كيفن دي بروين وجيريمي دوكو وجاك جريليش وروبن دياز في التشكيل الأساسي، لكنهم تعافوا مؤخراً من الإصابات، مع وجود خمسة لاعبين من أكاديمية النادي على مقاعد البدلاء في سيلهيرست بارك.

وقال بيرناردو «يتعين علينا أن نتحسن وحل مشكلة الإصابات، وهذا مهم للغاية، إذا لم يوجد لاعبون كثيرون في الفريق، يكون من الصعب دائماً على جميع اللاعبين اللعب ثلاثة أيام كل أسبوع».

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن سيلفا قوله «بالطبع، لا نشعر بالأسف على أنفسنا، وعلينا القتال على أي حال، ولكن إذا كان لديك 13 لاعباً متاحين فقط، فهذا ليس جيداً بما يكفي».

وأضاف «بالنسبة للجدول الزمني الذي لدينا الآن، فهو ليس جيداً بما يكفي، ويتعين علينا بذل جهد كفريق لاستعادة اللاعبين في أسرع وقت ممكن».

وقال: «النتيجة مخيبة للآمال، وكان بإمكاننا أن نكون أفضل بكثير، لكن هذا هو الحال في الوقت الحالي، لقد قاتلنا وحاولنا قلب الأمور لكن ملعب بالاس دائماً ما يكون مكان صعب أن تأتي إليه، ولقد حصلوا على الكثير من الكرات الثابتة، وكان شعوري في الملعب هو نعم كان لدينا الكرة وسيطرنا على المباراة وصنعنا بعض الفرص، لكننا لم نسيطر عليها بقدر ما أردنا».

ختم سيلفا حديثه بالقول «لم نتفاعل عندما فقدنا الكرة بالسرعة كنا نفعل عادة عندما نلعب بشكل جيد، نحن بحاجة إلى العودة إلى القيام بالأشياء البسيطة بشكل صحيح، إذا عاد اللاعبون، فإن ذلك يساعدنا كثيراً».