جارديم يُعيد العين إلى الانتصارات بـ «الشباك النظيفة»



معتز الشامي (أبوظبي)



حقق العين فوزاً كبيراً بـ «رباعية» على بني ياس، ضمن «الجولة التاسعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليواصل «الزعيم» سلسلة التفوق تحت قيادة المدرب البرتغالي جارديم في البطولة للمباراة الثانية على التوالي.

ونجح جارديم في إعادة جزء كبير من هيبة «الزعيم»، ويضعه على طريق «الانتصارات الكبيرة»، من دون أن تهتز شباكه في الدوري، للمرة الأولى منذ مايو الماضي أمام الوحدة، حيث استقبل الفريق بعدها أهدافاً في جميع المباريات، ووضحت الأزمة الدفاعية التي عانى منها في جميع المسابقات، لاسيما الخارجية، بعدما ودع كأس العالم للقارات، وبات موقفه صعباً في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاء الفوز على «السماوي» ليعيد بناء الثقة، ويضع «البنفسج» على طريق المنافسة مجدداً، بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة، من 7 مباريات، وتبقى له مباراتان مؤجلتان مع شباب الأهلي وكلباء، كما أنه «الانتصار الثاني» لجارديم بـ «رباعية»، حيث سجل الفريق معه 8 أهداف في مباراتين بالدوري، بينما أحرز 14 هدفاً في 5 مباريات مع كريسبو المدرب السابق.

وكشفت المباراة حالة التجانس والتفاهم الجيد بين لاعبي الوسط والدفاع، كما استطاع جارديم أن يعيد اكتشاف بندر الأحبابي صنع الهدف الافتتاحي، وأيضاً سولموني الذي شارك بدلاً من إيريك، وأجاد في أدوار الدفاع والهجوم، بالإضافة إلى سيجوفيا الذي اكتملت خطورته الهجومية، والأكثر من ذلك استعادة «الهداف الخطير» لابا كودجو الذي سجل أول «هاتريك» مع جارديم، والثامن له منذ انضمامه إلى العين عام 2019، كما أصبح ثاني الهدافين التاريخيين لـ «الزعيم» برصيد 108 أهداف، ويسبقه أحمد عبد الله الذي يملك 122 هدفاً مع العين في الدوري، وبفضل «الثلاثية» تقدم لابا إلى صدارة هدافي الموسم، وله «10 أهداف»، متفوقاً على عمر خربين لاعب الوحدة «9 أهداف».