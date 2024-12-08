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الرياضة

الإمارات تستضيف بطولة المجموعة السابعة للقدرة والتحمل

الإمارات تستضيف بطولة المجموعة السابعة للقدرة والتحمل
8 ديسمبر 2024 12:31

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تستضيف الإمارات بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة والتحمل للفرق والفردي، في قرية بوذيب العالمية بالختم في أبوظبي 3 و4 يناير المقبل، وتنظمها القرية بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، بالتعاون مع المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية.
وتشهد البطولة المقررة في نسختها الأولى مشاركة فرسان وفارسات من 18 دولة بالمجموعة الإقليمية السابعة، ضمن الاهتمام بفعاليات بطولات القدرة على مستوى الدول الأعضاء في المجموعة.
واعتمد الاتحاد الدولي للفروسية البطولة رسمياً ضمن أجندته السنوية، بما يعزز قوتها وأهميتها، وسيتم تنظيمها سنوياً بين دول المجموعة.
وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، أن الإمارات بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تستضيف البطولة في نسختها الأولى، بالثقة الكبيرة من الدول الأعضاء في المجموعة الإقليمية السابعة في مكانتها العالمية المرموقة، ومرافقها المتطورة وبنيتها التحتية العصرية، لاستضافة كبرى البطولات الدولية، بأفضل الممارسات العالمية.
وأوضح الريسي أن اتحاد الفروسية حريص على توفير جميع مقومات الاستضافة، والمتطلبات الداعمة لنجاحها بالتعاون مع المجموعة الإقليمية السابعة، إضافة إلى ما تمثله المنافسة القوية المتوقعة من مؤشرات على تطور رياضة القدرة في المنطقة.
وأشار إلى أن فرق العمل بدأت التجهيز للحدث الكبير بأعلى المعايير الاحترافية، لضمان نجاح البطولة وتميزها، في ظل المشاركة الكبيرة المتوقعة من فرسان وفارسات الدول الأعضاء في المجموعة الإقليمية السابعة.
وقال الريسي: إن قرية بوذيب العالمية تملك أفضل الإمكانات والمرافق والتجهيزات والترتيبات المتكاملة لاستضافة الحدث، ونجاحه، على غرار تميزها في استضافة البطولات والفعاليات العالمية، لاسيما بطولة العالم للقدرة في 2023، بمستوى كبير من الاحترافية والجودة التنظيمية التي حظيت بالإشادة من مسؤولي الاتحاد الدولي للفروسية والدول المشاركة.

الإمارات
أبوظبي
قرية بوذيب للقدرة
اتحاد الفروسية والسباق
أحمد ناصر الريسي
القدرة والتحمل
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