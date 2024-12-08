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الرياضة

راشد الظاهري يحصد «الثنائية» في «حلبة ياس»

راشد الظاهري يحصد «الثنائية» في «حلبة ياس»
8 ديسمبر 2024 12:38

 
أبوظبي (الاتحاد)

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واصل راشد الظاهري، سفير «ياس هيت» للسباقات، وسائق «مومباي فالكونز ريسينج»، تألقه وسيطرته في حلبة مرسى ياس، محققاً الفوز في السباق الثاني لجولة كأس بطولة «الفورمولا-4» الشرق الأوسط.
قدم السائق الإماراتي أداءً استثنائياً، حيث قاد السباق بثبات من البداية وحتى خط النهاية، متفوقاً بفارق مريح على ثنائي «إيفانز جي بي» كاي داريناني ورينو فرانكوت، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث.
وحصل أوجست رابير من «ياس هيت» للسباقات على المركز الرابع، بينما أنهى زميله آدم الأزهري السباق في المركز السادس، في أداء قوي للفريق.
في المقابل، استمرت سلسلة الحظ السيئ لإيميلي كوتي التي اضطرت للانسحاب المبكر في اللفة الرابعة من السباق الثاني.
 

الإمارات
أبوظبي
حلبة ياس
الفورمولا
راشد الظاهري
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