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الرياضة

«إبداعات فنية» بـ «بصمة إماراتية» تزين «حلبة ياس»

«إبداعات فنية» بـ «بصمة إماراتية» تزين «حلبة ياس»
8 ديسمبر 2024 13:12

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يتزين المنعطف التاسع الشهير في حلبة مرسى ياس، بعمل فني استثنائي يحمل «بصمة إماراتية»، في تعاون يجمع بين سباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1» في أبوظبي 2024 ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عبر النسخة الافتتاحية لبينالي أبوظبي للفن العام.
صممت الفنانة الإماراتية لطيفة سعيد عملها الفني الجديد، في منطقة الأمان عند منعطف المرسى، واستوحت تصميمه من نسيج السدو التقليدي، والذي يعد تقنية نسج بدوية تقليدية أعيد تصوّرها خوارزمياً.
يجسد العمل الفني، المرسوم بواسطة تقنيات الروبوتات، التقاء التقاليد العريقة والتكنولوجيا الحديثة تماماً، كما تجمع «الفورمولا-1» بين الإبداع البشري والهندسة الدقيقة. يعيد التصميم تخيل أنماط السدو التقليدية بأسلوب خوارزمي معاصر، ما يعكس روح الصحراء وتراث الإمارات، إلى جانب رؤيتها الاستشرافية لمستقبل مبتكر ومزدهر.
ومن المتوقع يشاهد هذا العمل الفني جمهور عالمي يزيد على 100 مليون شخص من عشاق السرعة حول العالم عبر الشاشات، إضافة إلى الآلاف من الحاضرين في الحلبة، ويضفي العمل لمسة ثقافية على الحدث العالمي، مبرزاً العمق الثقافي لدولة الإمارات أمام جمهور عالمي.
وقالت الفنانة لطيفة سعيد: «فخورة بعرض أعمالي الفنية في سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا-1، خاصة أن هذا التصميم يحتفي بالإرث الثقافي الغني لدولة الإمارات ورؤيتنا الطموحة للمستقبل».
ومن المتوقع أن يشاهد هذا العمل الفني جمهور عالمي يزيد على 100 مليون شخص من عشاق السرعة في مختلف أنحاء العالم، والذين يتابعون مجريات السباق عبر شاشات النقل المباشر، فضلاً عن الآلاف من ضيوف الحدث.
نظمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بينالي أبوظبي للفن العام، والذي يستكشف المفهوم المتطور للأماكن والمساحات العامة في أبوظبي، من خلال أربعة عوامل رئيسية، وهي البيئة والمجتمع والتحضر والأصالة.
يبحث البينالي تأثير الظروف البيئية على أماكن التجمع والتفاعل، ودور هذه الظروف في تحديد ما يعتبر مساحة عامة، ويعزز الحدث الشمولية ويدعو الفنانين للمساهمة في فهم أعمق للأماكن العامة وأهميتها الثقافية.

الإمارات
أبوظبي
حلبة ياس
الفورمولا-1
سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
دائرة الثقافة والسياحة
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