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الرياضة

«الشارقة الرياضي» يتوج أبطال «تحدي نجد المقصار»

«الشارقة الرياضي» يتوج أبطال «تحدي نجد المقصار»
8 ديسمبر 2024 14:30

 
الشارقة (الاتحاد)

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تُوج مجلس الشارقة الرياضي الفائزين في «تحدي نجد المقصار»، ضمن سلسلة الفعاليات الرياضية المجتمعية السنوية، والتي شهدت حماساً كبيراً وسط 170 مشاركاً ومشاركة، وضمت التجديف بقوارب الكاياك لمسافة 500 م، والدراجات الهوائية لمسافة 9.4 كلم، والجري الجبلي لمسافة 2.7 كلم، وانطلق المشاركون من أمام سد الرفيصة نهاية بنجد المقصار.
شهد الفعالية وتوج الفائزين عبدالله سلطان الحمادي، عضو مجلس الإدارة، وسالم النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، والدكتور ياسر عمر الدوخي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس، وأمان عبدالله الحمادي، رئيس الاتصال المؤسسي ببلدية خورفكان، وبحضور يوسف الحوسني، تنفيذي فعاليات بإدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس.
وأسفرت منافسات التحدي الفردي للمواطنين، عن فوز محمد الجروان بالمركز الأول، وتبعه سعيد الحمادي وعمر النقبي، وفي «فئة الفرق» احتل طارق الزرعوني وعبدالله المهيري وعادل النعيمي المركز الأول، وإبراهيم الرفاعي ومحمد سليمان وأحمد مجلي بالمركز الثاني، ويونس التميمي وحسن التميمي ومصطفى التميمي ثالثاً.
وأشار الدكتور ياسر عمر الدوخي، إلى أن إقامة الفعالية جاءت من واقع الحرص على تنوع مواقع إقامة الفعاليات الرياضية المجتمعية بمدن الإمارة، والترويج للسياحة الرياضية، حيث تم اختيار هذا المعلم في «الإمارة الباسمة»، ضمن المعالم السياحية الجديدة، وهي قرية نجد المقصار القرية الصغيرة الساحرة التي تعلو قمم الجبال لاستحضار عظمة وعراقة تاريخ خورفكان، واستكشاف آثارها التاريخية التي تعود إلى 2000 عام قبل الميلاد، أو عندما تقيم في أحد منازلها التاريخية المذهلة المبنية من الطمي والحجارة التي يعود تاريخها لأكثر من مائة عام، وذلك بعد أن تم تحويلها إلى أماكن إقامة عصرية فاخرة وعلى مسافة قصيرة سيراً على الأقدام، يمكنك الوصول إلى قمة الجبل، حيث يقع الحصن العلوي الذي كان يستخدم للدفاع عن القرية منذ نحو ثلاثة قرون.

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