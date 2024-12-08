جالاكسي بطل «كأس الدوري» في أميركا



لوس أنجلوس (د ب أ)



تُوج لوس أنجلوس جالاكسي، بلقب كأس الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم، بفوزه على نيويورك ريد بولز 2-1 في المباراة النهائية.

وجرت المباراة في أجواء دافئة في كاليفورنيا، في حضور نحو 27 ألف مشجع.

ونجح النجم الألماني ماركو رويس في التتويج بلقب أخيراً، بعدما حل ثانياً مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند سبع مرات في دوري الدرجة الأولى الألماني (البوندسليجا). وقاد رويس فريقه جالاكسي إلى الفوز بلقب في أول موسم له مع الفريق، علماً بأنه شارك في المباراة النهائية من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 75.

وتقدم جالاكسي بهدف عن طريق جوزيف بينتسيل في الدقيقة التاسعة، وأضاف ديان يوفيليتش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني سابقاً، الهدف الثاني بعدها بأربع دقائق، ثم رد شين نياليس بالهدف الوحيد لريد بولز في الدقيقة 29.