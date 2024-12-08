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الرياضة

ألفونسو ديفيز حائر بين التجديد للبايرن والرحيل

ألفونسو ديفيز حائر بين التجديد للبايرن والرحيل
8 ديسمبر 2024 13:48

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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كشفت صحيفة بيلد الألمانية النقاب عن وجود خلاف كبير بين هوسيه وكيل أعمال الدولي الكندي ألفونسو ديفيز، وبين مسؤولي بايرن ميونيخ، فيما يتعلق بمفاوضات تمديد عقده، وهو الخلاف الذي ربما يستفيد منه مانشستر يونايتد الإنجليزي، أو ريال مدريد الإسباني، أكثر ناديين يسعيان لضم «الجوهرة الكندية».
ويحق لديفيز البدء في التفاوض مع أندية أخرى، قبل 6 أشهر من نهاية عقده 30 يونيو 2025، أي اعتباراً من أول يناير المقبل.
وقالت الصحيفة إن الإيضاحات الأخيرة الواردة من ألمانيا تشير إلى أن اللاعب ربما يميل إلى مغادرة «البافاري»، أكثر من ميله للبقاء في «أليانز إرينا»، ما يعني بصورة أو بأخرى أنه لا يزال في «حالة حيرة».
وأوضحت الصحيفة أن وكيل ديفيز غاضب من الطريقة التي ينتهجها «البايرن» في المفاوضات، وأنه ألغى رحلة كان من المقرر أن يقوم بها إلى ميونيخ، واستبدلها بلقاء «فيديو كونفرنس» عن بُعد، ولكنه فوجئ بأن ماكس إبيرل المدير الرياضي للبايرن لم يحضر اللقاء، ما اعتبره وكيل ديفيز نوعاً من الإهانة وعدم الاحترام.
ولهذا السبب أصبح ديفيز على استعداد للاستماع إلى عروض مانشستر يونايتد وريال مدريد، وأي أندية أخرى اعتباراً من يناير المقبل.
غير أن هذه المعلومات تتعارض مع تلك التي ذكرتها شبكة سكاي سبورت ألمانيا، التي قالت إن البايرن يتقدم بالفعل في المفاوضات، بهدف توقيع عقد جديد مع ديفيز، وإن بعض التفاصيل المالية تمت مناقشتها، وتوضيح وجهة نظر كل طرف بشأنها، والبعض الآخر لا يزال محل بحث.
وكشفت الشبكة النقاب عن أن الفونسو ديفيز قدم تنازلات كبيرة للبايرن، فيما يتعلق بالراتب، وأن الاتفاق بين الجانبين ربما يذهب في اتجاه توقيع عقد طويل الأجل، إلا إنها حرصت على أن تؤكد أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد بين البايرن واللاعب، وفي الوقت نفسه، تحدثت الشبكة عن اهتمام بعض أندية الدوري السعودي بالحصول على خدمات ديفيز.

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
ألفونسو ديفيز
مانشستر يونايتد
ريال مدريد
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