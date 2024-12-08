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الرياضة

أموريم «محبط» رغم «اللمحات الجيدة»

أموريم «محبط» رغم «اللمحات الجيدة»
8 ديسمبر 2024 14:01

 
لندن (د ب أ)

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أعرب المدرب البرتغالي روبن أموريم عن شعوره بالإحباط، بعد خسارة مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست 2 -3 في أولد ترافورد ضمن الدوري الإنجليزي.
رغم تسجيل راسموس هويلاند وبرونو فيرنانديز هدفين، بواقع هدف في كل شوط، لم يتمكن مانشستر يونايتد من تجنب الهزيمة الثانية على التوالي، بعد الخسارة أمام أرسنال بهدفين يوم الأربعاء الماضي.
ونقلت قناة مانشستر يونايتد عن أموريم قوله: «كانت مباراة صعبة للغاية، لقد بدأنا بشكل سيئ جداً، واستقبلنا هدفاً من أول فرصة».
وأضاف: «أهدافهم جاءت في أوقات صعبة، لذا كان من الصعب نقل ما يتعين علينا فعله للاعبين، لقد فرضنا سيطرتنا وصنعنا بعض الفرص، وحاولنا أن نحسن من مستوانا في الشوط الثاني، عندما نستقبل هدفين بالطريقة التي شاهدناها، يصبح من الصعب مساعدة اللاعبين ومحاولة تهدئتهم، لقد حاولوا حتى النهاية، ولكننا لم ننجح في تسجيل هدف يمنحنا نقطة على الأقل».
وقال المدرب البرتغالي: «أعتقد أنه كان هناك بعض التحسن في الثلث الأخير، خاصة في بداية الشوط الأول، ولكننا خسرنا المباراة، ولم تسنح لنا فرص عديدة للتسجيل، كانت هناك بعض اللمحات الجيدة، مثل الهجمة التي سجلنا منها هدفنا الأول، علينا أن نواصل التحسن في بعض الجوانب، ونحتاج للفوز في المباريات، لنتمكن من تطوير وتحسين مستوى الفريق».
وأوضح: «نحن نحاول التركيز على عدم استقبال أهداف من الركلات الركنية، ولقد عملنا عليها ليومين، ولكننا استقبلنا هدفاً من ركلة ركنية مجدداً، وهذا كان محبطاً للفريق، كان بإمكانك أن ترى شعور الجميع بالإحباط من استقبال الهدف بهذه الطريقة، يمكنك أن تعطي تعليماتك بالمراقبة داخل منطقة الجزاء، ويتواجد أطول لاعب هنا مع أطول لاعب هناك، ثم يقومون باعتراض أطول لاعب عندك، لذا قد لا تهم طريقة الدفاع في تلك الكرات في النهاية، الأكيد أننا نحتاج إلى التحسن في هذا الجانب».
وتابع: «بالطبع، أنا أتعلم الكثير كل يوم، عليك أن تدرس وتفهم الخصم جيداً لكي تختار أفضل تشكيل ممكن لمواجهته، معرفتي باللاعبين تتحسن يوماً بعد يوم، وهذا هو الشيء الأهم».
وقال أموريم: «كل المواقف التي تحدث في المباريات تقريباً تعطيني انطباعاً عن أشياء نحتاج للتحسن فيها، إنه شيء سيئ وجيد في الوقت نفسه لأنه يعرفنا ما نحتاج إلى فعله». وأضاف: «أعتقد أن الجميع هنا مروا بفترات صعود وهبوط من قبل، عليك أن تواصل العمل وتستمر في فعل نفس الأشياء وأنت تثق في خطواتك، وهذا هو حالي، من الصعب تقبل خسارة المباريات، فأنا أعرف أن الجماهير ترغب في مشاهدة الفريق يحقق الفوز، لقد مر وقت طويل علينا من دون انتصار، رحلتنا ستكون طويلة، وسنخوضها بجد واجتهاد».
وختم أموريم بالقول: «علينا أن نفكر في المباراة المقبلة، وأن نمضي قدماً خطوة بعد الأخرى، كما قلت، رحلتنا ستكون طويلة»

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
نوتنجهام
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