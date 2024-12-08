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ختام مميز لـ«زايد للصيد بالصقور»

ختام مميز لـ«زايد للصيد بالصقور»
8 ديسمبر 2024 16:22

أبوظبي (الاتحاد)


ختام مميز لمسابقة مهرجان زايد للصيد بالصقور، حلق فيه الصقر «49» لفريق الفرسان بلقب شوط «الجير بيور فرخ» فئة العامة المفتوح، وحل «مشرف 3» لفريق دبي ثانياً، فيما جاء «R48» لفريق دبي ثالثاً.
وتُوج الصقر «G33» لفريق ند الشبا بطلاً لشوط «الجير قرموشة فرخ»، في آخر أشواط مسابقة المهرجان، وحل الصقر «71» لسعيد مصبح الشدي ثانياً، فيما جاء «C24» لفريق دبي ثالثاً.

 

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توج الفائزين في اليوم الأخير من المسابقة التي استمرت لمدة 4 أيام محمد الرميثي، مدير الفعاليات بنادي أبوظبي للصقارين، ومفلح المزروعي، رئيس لجنة الاعتراضات، وخلفان المنصوري رئيس لجنة الحلفة.

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