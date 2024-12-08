العين يجدد عقد بلاسيوس إلى 2029



العين (الاتحاد)



جددت شركة نادي العين لكرة القدم عقد ماتياس بلاسيوس لاعب الوسط لمدة 5 سنوات، ليستمر مع «الزعيم» إلى 2029، واستند القرار إلى التقارير الفنية التي رفعتها اللجان المعنية بالشؤون الفنية والعمليات التحليلية والإحصائية في النادي، والتي أبرزت مؤشرات أدائه المتطور.

وأشاد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، بالمستوى المتطور الذي ظل يقدمه بلاسيوس، ووصفه بأنه أحد أبرز العناصر على الصعيدين المحلي والقاري، قياساً بتأثيره الإيجابي مع زملائه.

وقال: «نادي العين يحرص دائماً على التمسك بلاعبيه المتميزين، ويأتي تجديد عقد بلاسيوس، استكمالاً للنهج الذي يهدف إلى الحفاظ على أهم ركائز الفريق، وتأكيداً على نجاح مشروع مستقبل نادي العين، الذي ظل يستقطب أفضل مواهب كرة القدم ضمن قوائم فرق الأكاديمية وتطوير إمكانياتهم، من أجل تعزيز صفوف المنتخبات الوطنية لتحقيق أفضل النتائج في المسابقات الدولية».

وأعرب، بلاسيوس «22 عاماً»، عن امتنانه وتقديره إلى مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، على الثقة الكبيرة التي منحها له، معتبراً الانضمام إلى العين بمثابة نقطة تحول نوعية في مسيرته الاحترافية. وقال: «أشعر بفخر كبير بالانتماء إلى هذا الكيان الكبير، كما أشكر الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، على دعمه المستمر، وأشكر زملائي بالفريق الذين كان لهم دور كبير في مساندتي وتطوير مستواي، وأخص بالشكر جمهور العين على التشجيع والتحفيز الدائم، وأعد الجميع بإظهار أفضل ما لدي دائماً في الدفاع عن شعار «الزعيم».