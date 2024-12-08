موسم «انتقالات السائقين» في «الفورمولا-1»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فريق فيراري ضم لويس هاميلتون، لموسم 2025، مما حرم الإسباني كارلوس ساينز من شغل هذا المقعد للموسم المقبل.

ورغم الإعلان المبكر، إلا أن ساينز استغرق وقتاً طويلاً في دراسة خياراته المتاحة، ليتخذ قراره النهائي، بعد توضّح صورة سوق انتقالات السائقين الآخرين بين الفرق للموسم الجديد.

وبالنظر إلى الأهداف المستقبلية التي كان ساينز يرمي إليها، لم يكن التفكير بالانتقال إلى فريق مرسيدس بدلاً عن هاميلتون لعقد قصير الأمد ضمن حسابات السائق الإسباني.

ومع عدم توفر مقعد شاغر في فريقه السابق، ريد بول، انحصرت خطط ساينز لمستقبل مسيرته في خيارين واقعيين، إما الانخراط في الخطط التطويرية التي يعمل عليها فريق ويليامز تحت قيادة جيمس فاول، أو الانتقال إلى فريق ساوبر الذي سيتحول إلى فريق أودي لـ «الفورمولا-1»، عند تقديم اللوائح الجديدة في موسم 2026.

وخلال فترة الاستراحة الصيفية للموسم الحالي، أعلن ساينز عن قراره النهائي، واختار التعويل على خطط العودة القوية التي يسعى إليها ويليامز، ليشارك السائق الإسباني، ابتداءً من الموسم المقبل، جنباً إلى جنب مع التايلاندي البريطاني، أليكس ألبون، مما يرفع من مستوى منافسة ويليامز في سباقات موسم 2025، ويضعهم تحت الضغط لتزويد السائقين المميزين بسيارة تتناسب مع توقعاتهما ومواهبهما قبل تعديل اللوائح لعام 2026.

وقال ساينز: «كان قراري يعتمد بشكل كبير على الأشخاص والشعور الذي كان ينتابني من التحدث إلى إدارة ومالكي الفريق، إلى جانب الشعور الذي كان يحيطني من المنظمة بشكل عام، ولم يكن مرتبطاً أبداً بمكاسب الأداء قصيرة الأمد التي يمكن للفريق تحقيقها من انتقالي إليها».

وأضاف: «بالتأكيد ما أقنعني أكثر بالانتقال إلى ويليامز هو طبيعة الأشخاص واحترافيتهم والرؤية التي لديهم، والذي أراه أهم بعض الشيء من القوة السفلية التي كانوا يعتزمون إضافتها أو المكان الذي سيكونون عليه بعد 6 أو 12 شهراً».

أما فريق ساوبر، فقد عثر في نهاية المطاف على سائقه الجديد، هولكنبرج، القادم من هاس الأميركي، والذي سيتولى قيادة الفريق بعد مغادرة فالتيري بوتاس، ليتعاون مع السائق المبتدئ الجديد جابرييل بورتوليتو، والذي يحل محل السائق الصيني جو جوانيو.

وتساعد الخبرة الكبيرة التي يملكها هولكنبرج فريق ساوبر خلال موسم عام 2025. وباعتباره سائقاً ألمانياً مخضرماً في سباقات «الفورمولا-1»، سيكون انتقال هولكنبرج إلى ساوبر مثالياً عند تحوّل الفريق إلى علامة أودي في موسم 2026، والتي تنضم إلى شبكة الانطلاق مصنّعاً ومزوّداً لوحدات الطاقة.

أما بديل هولكنبرج في فريق ياس فسيكون الفرنسي إستيبان أوكون، حيث ينضم السائق البالغ من العمر 28 عاماً إلى فريقه الجديد، بعد أن غادر فريق ألبين الفرنسي قبل السباق الختامي في حلبة مرسى ياس في أبوظبي، ليشغل السائق الشاب جاك دوهان وخريج أكاديمية ألبين مقعده في الفريق، ابتداءً من سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا-1.

ومع ذلك، يتطلع بيرمان إلى إثارة إعجاب عشاق السرعة في موسمه الأول العام القادم مع فريق هاس، وذلك بعد ثلاث مشاركات مميزة سائقاً بديلاً هذا الموسم، واحدة مع فريق فيراري واثنتان مع فريق هاس، إذ يتمتع الشاب البالغ من العمر 19 عاماً بشخصية مختلفة عن كل من أوكون وجاسلي، لكنه يظل يمثل تحدياً صعباً لأوكون، مما يسهم في رفع فرص الفريق بعد موسم ناجح في 2024 بقيادة أياو كوماتسو.