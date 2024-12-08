بايرن ميونيخ يحجب «القميص 5»

ميونيخ (د ب أ)



قرر نادي بايرن ميونخ البطل القياسي لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (البوندسليجا) حجب القميص رقم 5 تكريماً لأسطورة النادي فرانز بيكنباور الذي توفى في السابع من يناير الماضي عن 78 عاماً.

وأعلن هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ عن هذا النبأ، خلال الجمعية العمومية للنادي وسط تصفيق شديد من الموجودين، ومن بينهم أرملة بيكنباور هيدي بيكنباور ونجلها جويل.

وقال هاينر «سيتم الاحتفاظ بالقميص رقم 5 أرثاً فريداً من نوعه، لأن نادينا وتاريخه لا يمكن تصورهما بدون فرانز».

وأضاف «هذا العام فقد بايرن ميونيخ أفضل شخصية في تاريخه».

وقال «عزيزي فرانز لقد صنعت ما وصل إليه النادي اليوم، مرادفاً لأفضل نجاح ممكن، أسلوب فريد وإنسانية عميقة لاعباً ومدرباً ورئيساً ورفيقاً، لقد منحت بايرن ميونيخ التألق الذي مازال صداه قائماً حتى اليوم».

وأوضح «من الممكن تخيل أي شيء، لكن لا يمكن تخيل بايرن بدون فرانز بيكنباور»، واصفاً حضور هيدي بيكنباور ونجلها جويل بأنه شرف.

وأعاد بيكنباور الملقب بالقيصر صياغة مركز اللاعب القشاش في حقبتي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، من خلال أدائه الرشيق وشخصيته القيادية.

وتوهج بيكنباور في صفوف بايرن ميونيخ في هذه الفترة وتوج معه بالعديد من الألقاب من بينها ثلاثة ألقاب قارية ولقب كأس إنتركونتنينتال.

وتولى تدريب النادي لفترة وجيزة في تسعينيات القرن الماضي وتولى منصب رئيس النادي بين عامي 1994 و2009 ، وفاز بلقب كأس العالم لاعباً في 1974 ومدرباً في 1990، وتولى منصب رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2006 بألمانيا.

وكرم بايرن ميونيخ بيكنباور، وكذلك عدداً آخر من نجومه السابقين الذين توفوا في آخر 12 شهراً، ومن بينهم أندريس بريمه الذي توفى هذا العام عن 63 عاماً، ويشتهر بتسجيله هدف الفوز في نهائي كأس العالم 1990.