إيرادات بايرن ميونيخ تتجاوز الـ«مليار يورو»



ميونيخ (د ب أ)



أعلن هربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني، أن إيرادات النادي تجاوزت حاجز المليار يورو «مليار و50 مليون دولار» للمرة الأولى في تاريخه.

وقال هاينر خلال الجمعية العمومية، إن رياضتي كرة القدم وكرة السلة تصدرت المشهد في هذه الإيرادات القياسية التي بلغت ملياراً و17 مليون يورو، حيث ارتفعت من 690 مليون يورو في 2022 و882 مليون يورو العام الماضي.

وأكد هاينر أن البايرن لديه 382 ألف عضو ارتفاعاً من 360 ألف عضو في الصيف، معرباً عن أمله في وصول عدد أعضاء النادي إلى 400 ألف العام المقبل، تزامناً مع الذكرى 125 لتأسيس النادي.