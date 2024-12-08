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الرياضة

عاجل.. نوريس بطل سباق الفورمولا-1 في أبوظبي

عاجل.. نوريس بطل سباق الفورمولا-1 في أبوظبي
8 ديسمبر 2024 18:31

مصطفى الديب (أبوظبي)

فاز سائق مكلارين لانو نوريس بالمركز الأول في سباق أبوظبي للفورمولا-1، جائزة الاتحاد الكبرى للطيران التي استضافتها أبوظبي اليوم وسط مدرجات كاملة العدد وأجواء استثنائية.

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وكان نوريس أول المنطلقين في السباق الرئيس بعد أن حصل على المركز الأول في التجارب الأخيرة التي أقيمت أمس في حلبة ياس.
 ومنح فوز نوريس فريق ماكلارين لقب بطولة الصانعين للمرة الأولى منذ 1998.

وانطلقت الألعاب النارية في حلبة ياس فور انتهاء منافسات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا1» التي فاز بها البريطاني نورس سائق فريق ماكلارين.

  • عاجل.. نوريس بطل سباق الفورمولا-1 في أبوظبي
     
  • عاجل.. نوريس بطل سباق الفورمولا-1 في أبوظبي
     

 

الفورمولا-1
سباقات الفورمولا-1
بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1
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