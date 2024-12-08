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الرياضة

الوصل يستعيد نغمة الفوز أمام البطائح

الوصل يستعيد نغمة الفوز أمام البطائح
8 ديسمبر 2024 19:09

 

مراد المصري (أبوظبي)

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استعاد الوصل نغمة الفوز التي غابت عنه في آخر 5 جولات، بعد تفوقه على البطائح 3-1، في المباراة التي أقيمت على استاد زعبيل، ضمن «الجولة التاسعة» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى «13 نقطة» في المركز السادس، ويتجمد رصيد «الراقي» عند «4 نقاط» في المركز الثالث عشر.
سجل للوصل فابيو ليما من ضربة جزاء في الدقيقة 45، وكايو كانيدو في الدقيقة 73، وأداما ديالو في الدقيقة 79، وللبطائح سيدوين في الدقيقة 3.
تقدم البطائح مبكراً بعدما خطف سيدوين الكرة من سياكا، سددها بدقة داخل الشباك في الدقيقة الثالثة.
تحول اللقاء بعد ذلك إلى استحواذ للوصل، بحثاً عن التعادل، وتكثيف للبطائح في مناطقه للحفاظ على التقدم، ومحاولة اقتناص هدف ثانٍ من هجمة مرتدة، قبل أن يتمكن «الإمبراطور» من إدراك التعادل إثر ضربة جزاء نفذها فابيو ليما في الدقيقة 45.
وفي الشوط الثاني، أثمر الضغط الوصلاوي المتكرر بعد هجمات عدة عن انتزاع الهدف الثاني، بعد كرة حائرة داخل المنطقة أكملها كايو كانيدو بتسديدة سكنت الشباك في الدقيقة 73.
وأكد أداما ديالو تفوق الوصل بالهدف الثالث، بعد مجهود فردي من علي صالح الذي انطلق وراوغ مدافعي البطائح، ليمرر الكرة أمام المرمى إلى ديالو في الدقيقة 79.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
البطائح
فابيو ليما
كايو كانيدو
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