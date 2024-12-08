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الرياضة

مصفوت يستعيد الذاكرة في «دوري الأولى»

مصفوت يستعيد الذاكرة في «دوري الأولى»
8 ديسمبر 2024 20:04

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

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استعاد مصفوت توازنه، واحتفل بالفوز الثاني في مشواره في دوري الدرجة الأولى، والأول منذ تفوقه على الإمارات 3-0 في «الجولة الأولى»، بتفوقه على مضيفه الجزيرة الحمراء 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد سعود بن صقر القاسمي، في ختام «الجولة التاسعة».
وافتتح سالم علي التسجيل لمصفوت في الدقيقة 2، قبل أن يضيف ندياو ديوب الهدف الثاني في الدقيقة 48، فيما سجل «البديل» علي رضا هدف الجزيرة الحمراء الوحيد في الدقيقة 65، ورفع مصفوت رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع، مقابل بقاء الجزيرة الحمراء برصيد 7 نقاط في المركز العاشر.
وأقيمت 7 مباريات في الجولة التاسعة على مدار ثلاثة أيام، شهدت فوز العربي أمام مضيفه دبا 1-0، وتفوق الإمارات على الحمرية 2-1، وتعادل الفجيرة والظفرة 0-0، فيما فاز حتا أمام ضيفه مجد 2-0، وجلف يونايتد على حساب يونايتد 2-0، وتعادل الذيد وجلف أف سي 1-1.

دوري الدرجة الأولى
مصفوت
الإمارات
الجزيرة الحمراء
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