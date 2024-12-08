«البريميرليج» يتحدى تاريخ «خماسية التتويج المتتالية» في الدوريات الكبرى!



عمرو عبيد (القاهرة)



لم يعرف «البريميرليج»، أو حتى الدوري الإنجليزي بنظامه القديم، عبر تاريخه بطلاً مثل مانشستر سيتي، لأنه الوحيد الذي حصد 4 ألقاب متتالية في «رقم قياسي فريد»، وتبدو مسألة احتفاظ «البلومون» بلقب «البريميرليج» للمرة الخامسة توالياً «صعبة ومعقدة جداً»، لاسيما في ظل تراجع نتائج «سيتي بيب» مؤخراً، وإن كانت كل الأمور واردة بسبب طبيعة المنافسة «الشرسة» بين الفرق الإنجليزية، كما أنه لا يزال هناك 23 جولة متبقية حتى نهاية الموسم، ولأن الدوري الإنجليزي لم يعرف «خماسية متتالية» أبداً بالطبع، فإن تاريخ بطولات الدوري الـ4 الكبرى الأخرى، يحمل تنوعاً مثيراً بين سهولة وصعوبة تحقيق ذلك الإنجاز، انتظاراً لما ستسفر عنه منافسات «البريميرليج» في الموسم الحالي.

والبداية من «الليجا»، حيث حقق ريال مدريد تلك «الخماسية المتتالية» مرتين عبر تاريخه، لكن كل مرة كان لها وضع مختلف، إذ اقتنص اللقب الخامس توالياً في موسم 1964-1965 مواجهاً بعض الصعوبة، بالتتويج بفارق 4 نقاط فقط عن أتلتيكو مدريد، بينما كان الطريق سهلاً جداً أمام «الخُماسية الثانية» بموسم 1989/1990، حيث تفوق على فالنسيا، الوصيف، بفارق 9 نقاط.

وهو ما تكرر مع بايرن ميونيخ في «البوندسليجا» إلى حد ما، حيث نجح في الفوز باللقب الألماني 5 مرات متتالية، وجاءت الخامسة في موسم 2016/2017، بسهولة منقطعة النظير، بفارق 15 نقطة عن لايبزيج، ثم ضاعفها ليحصل على لقبه العاشر على التوالي في موسم 2021-2022، بفارق 8 نقاط عن بروسيا دورتموند وقتها.

وفي فرنسا، واجه مارسيليا لحظة تاريخية «حزينة» لا تنسى في موسم 1992-1993، حيث نجح فعلياً بالفوز بلقبه الخامس على التوالي، بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان، انتزع على إثرها «الأولمبيون» التتويج الخامس بفارق نقطتين فقط عن «الأمراء»، وبدلاً من الاحتفال بهذا الإنجاز الأول من نوعه في تاريخ «ليج ون»، تم تجريد الفريق من ذلك اللقب بسبب «فضيحة الرشوة» الشهيرة، ليبقى الإنجاز الوحيد في هذا الصدد مسجّلاً باسم ليون، الذي نجح في الفوز بـ7 ألقاب متتالية في الدوري الفرنسي، بين 2002 و2008، وكان التتويج الخامس سهلاً جداً في موسم 2005-2006، حيث فاز بالدوري بفارق 15 نقطة عن وصيفه بوردو.

أما الدوري الإيطالي، فقد عرف فوز أحد الفرق بخمسة ألقاب متتالية على الأقل في 3 مناسبات، بدأها يوفنتوس بين عامي 1931 و1935، حيث انتزع لقبه الخامس توالياً في نُسخة 1934-1935 بصعوبة، بفارق نقطتين فقط عن إنتر ميلان، الذي كان يُعرف وقتها باسم «أمبروسيانا-إنتر»، ثم عادل «الإنتر» نفسه هذا الإنجاز عام 2010، حيث جمع 5 ألقاب بين 2006 و2010، لكن الموسم الخامس كان صعباً جداً هو الآخر، لأنه حُسم في الجولة الأخيرة لمصلحة «الأفاعي» على حساب «ذئاب» روما بفارق نقطتين أيضاً، وأخيراً عاد «السيدة العجوز» لحصد 9 ألقاب متتالية في الحقبة الحديثة، إلا أنه لم يواجه تلك الصعوبة خلال التتويج الخامس في موسم 2015-2016، بعدما حسمه بفارق 9 نقاط عن نابولي.