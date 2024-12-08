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الرياضة

كومان وديفيز.. «إصابة عضلية»

كومان وديفيز.. «إصابة عضلية»
8 ديسمبر 2024 20:31

 

باريس (أ ف ب)

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تعرض جناح بايرن ميونيخ الألماني، الفرنسي كينجسلي كومان وظهيره الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز لإصابة عضلية تبعدهما عن الملاعب لفترة غير محددة، كما أعلن النادي البافاري.
وأشار البايرن إلى أن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعبان أظهرت إصابة كل منهما على مستوى العضلة الخلفية، وذلك خلال المباراة ضد هايندهايم (4-2) في الدوري الألماني.
وأكد النادي أن اللاعبين سيغيبان عن الملاعب في الوقت الحالي، من دون أن يحدد فترة غيابهما.
وشارك كومان (28 عاماً)، جناح منتخب فرنسا في الدقيقة 71، قبل أن يغادر الملعب، قبل نهاية المباراة مباشرة، في حين أكمل ديفيز الدولي الكندي المباراة.
وانضم اللاعبان إلى المهاجم الإنجليزي هاري كين هداف الدوري برصيد 14 هدفاً في 12 مباراة، والذي أصيب خلال الكلاسيكو ضد بوروسيا دورتموند (1-1) في نهاية نوفمبر.
ويلتقي بايرن مع شاختار دانيستك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل، في مباراة يغيب عنها الثلاثي المصاب على الأرجح.
ولم يخسر بايرن ميونيخ أي مباراة حتى الآن في الدوري المحلي، بعد مضي 13 مرحلة (10 انتصارات و3 تعادلات)، لكنه خرج من مسابقة كأس ألمانيا بسقوطه على أرضه أمام باير ليفركوزن حامل اللقب الثلاثاء الماضي 0-1، علماً أنه خاض المباراة بعشرة لاعبين، اعتباراً من الدقيقة 17، بعد طرد حارسه مانويل نوير.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
كينجسلي كومان
ألفونسو ديفيز
هاري كين
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