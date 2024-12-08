أرسنال.. «نقطة» في «كرايفن كاتيدج»



لندن (أ ف ب)



عاد أرسنال بنقطة فقط من ملعب «كرايفن كاتيدج» الخاص بجاره فولهام، وذلك بالتعادل 1-1 في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبعدما مُني في 31 ديسمبر 2023 بهزيمته الأولى أمام فولهام (1-2 على الملعب نفسه) منذ 2 يناير 2012 (1-2 أيضاً)، بدا أرسنال في طريقه لهزيمتين توالياً أمام جاره لأول مرة في تاريخ المواجهات بين الفريقين (63 في جميع المسابقات)، بعد إنهائه الشوط الأول متخلفاً.

وأهدى المكسيكي راؤول خيمينيز التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 15، إثر هجمة مرتدة وتمريرة في ظهر الدفاع من الهولندي كيني تيته.

لكن الفرنسي وليام صليبا أنقذ نقطة لفريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، بإدراكه التعادل في بداية الشوط الثاني، إثر ركلة ركنية وتمريرة من الألماني كاي هافيرتز (55).

ورغم الأفضلية الميدانية والضغط الكبير، فشل أرسنال في الوصول مجدداً إلى الشباك، وألغي له هدف في الوقت القاتل لمصلحة بوكايو ساكا بسبب التسلل على البديل البرازيلي جابريال مارتينيلي، ليكتفي بالتعادل الخامس له هذا الموسم.

ورفع فريق «المدفعجية» رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني موقتاً بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي أرجئت مباراته مع جاره إيفرتون بسبب الأحوال الجوية.

وأنقذ البديل الجامايكي بوبي دي كوردوفا-ريد فريقه الجريح ليستر سيتي من الهزيمة الثامنة للموسم، بإدراكه التعادل أمام الضيف برايتون 2-2، في لقاء تقدم خلاله الأخير بهدفين للغاني تاريك لامبتي (37) والبديل الجامبي ياكوبي مينتيه (79)، قبل أن يعيد المخضرم جايمي فاردي أصحاب الأرض إلى الأجواء (86).

وعن 37 عاماً و332 يوماً، بات فاردي ثاني أكبر لاعب في تاريخ الدوري الممتاز يمرر كرة حاسمة ويسجل هدفاً في نفس المباراة خلف نجم مانشستر يونايتد السابق الويلزي راين جيجز في ديسمبر 2011 (38 عاما و22 يوماً ضد فولهام) وفق «أوبتا» للإحصاءات.

ورفع بطل عام 2016 رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس عشر، فيما بات رصيد برايتون 24 نقطة في المركز السابع.

وعاد بورنموث من ملعب الجريح الآخر إيبسويتش تاون بفوزه السابع للموسم ونقطته الـ24، وذلك بعدما حوّل تخلفه بهدف لكونور شابلين (21)، إلى فوز في الرمق الأخير بفضل هدفين قاتلين من البديلين التركي إينيس أونال (87) والبوركيني دانجو أواتارا (5+90).