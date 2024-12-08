فيورنتينا.. «العبور الثامن» منذ 64 عاماً!



ميلانو (أ ف ب)



حقق فيورنتينا فوزه الثامن توالياً في الدوري الإيطالي لكرة القدم، والأول منذ تعرض لاعب وسطه إدواردو بوف لعارض صحي، إثر تغلبه على كالياري 1-0 ضمن المرحلة الخامسة عشرة.

ويحتلّ فيورنتينا المركز الرابع برصيد 31 نقطة، وبفارق الأهداف عن إنتر الثالث وحامل اللقب و3 نقاط فقط عن المتصدر الموقت أتالانتا الفائز على ميلان 2-1.

ويملك فيورنتينا مباراة مؤجلة لم تكتمل الأسبوع الماضي ضد الإنتر بسبب ما حصل لبوف الذي سقط مغمى عليه على الأرض، قبل نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.

وهي المرة الأولى التي يحقق فيها فيورنتينا 8 انتصارات في الدوري المحلي منذ أبريل عام 1960، سجل هدف المباراة الوحيد دانيلو كاتالدي في الدقيقة 24.

وقبل انطلاق المباراة، أعرب قائد فيورنتينا لوكا رانييري عن غضبه من التقارير التي أفادت أنه من المقرر تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب لبوف، الأمر الذي سيجبره على البحث عن نادٍ في الخارج بسبب اللوائح الصحية الصارمة في الرياضة الإيطالية.

واختبر لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن الأمر ذاته، واضطر إلى مغادرة إنتر عام 2021 في أعقاب إصابته بسكتة قلبية وانهياره أثناء اللعب في صفوف منتخب الدنمارك في كأس أوروبا في العام ذاته.

تم منع إريكسن من اللعب في كرة القدم الإيطالية بعد تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب ومزيل الرجفان، ولكنه يلعب الآن لمانشستر يونايتد الانجليزي ويدافع عن ألوان منتخب بلاده.

وقال رانييري «أطلب القليل من الاحترام له وخصوصيته، لأن الكثير من الأشياء غير الحقيقية كتبت وقيلت عنه».

كما أصرّ مدرب فيورنتينا رافايلي بالادينو على أنه ولاعبيه «ينتظرون الترحيب به مرة أخرى على أرض الملعب قريباً».

ولدى تسجيل كاتالدي هدف المباراة الوحيد، أهداه إلى صديقه بوف عندما ركض إلى الكاميرا الموجودة بجانب الملعب ليرسم الرقم 4 (رقم قميص بوف) وقلباً بأصابعه، صارخاً «قلت لك، قلت لك».

وكشف بعد اللقاء لشبكة «دازون» للبث التدفقي إن «الاحتفال كان مزحة بيني وبينه، بعثت له رسالة نصية قبل المباراة وقلت له «تابع المباراة على التلفاز لأني سأسجل هدفاً في الزاوية العليا»، أجابني هذا مستحيل، ونحن سعداء لأنه يتحسن ولأننا حصلنا على النقاط الثلاث».

ورغم المنافسة السابقة بينهما كون بوف انتقل إلى فيورنتينا من روما على سبيل الإعارة وكاتالدي من الجار اللدود لاتسيو، إلّا أنهما أصبحا من أعز الأصدقاء في فلورنسا وقام لاعب الوسط بزيارة زميله في المستشفى كل يوم منذ الحادثة.