الأحد 8 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فيورنتينا.. «العبور الثامن» منذ 64 عاماً!

فيورنتينا.. «العبور الثامن» منذ 64 عاماً!
8 ديسمبر 2024 20:49

 
ميلانو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
يوفنتوس.. من يُوقف النزيف؟
«ضربة موجعة» لميلان!


حقق فيورنتينا فوزه الثامن توالياً في الدوري الإيطالي لكرة القدم، والأول منذ تعرض لاعب وسطه إدواردو بوف لعارض صحي، إثر تغلبه على كالياري 1-0 ضمن المرحلة الخامسة عشرة.
ويحتلّ فيورنتينا المركز الرابع برصيد 31 نقطة، وبفارق الأهداف عن إنتر الثالث وحامل اللقب و3 نقاط فقط عن المتصدر الموقت أتالانتا الفائز على ميلان 2-1.
ويملك فيورنتينا مباراة مؤجلة لم تكتمل الأسبوع الماضي ضد الإنتر بسبب ما حصل لبوف الذي سقط مغمى عليه على الأرض، قبل نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.
وهي المرة الأولى التي يحقق فيها فيورنتينا 8 انتصارات في الدوري المحلي منذ أبريل عام 1960، سجل هدف المباراة الوحيد دانيلو كاتالدي في الدقيقة 24.
وقبل انطلاق المباراة، أعرب قائد فيورنتينا لوكا رانييري عن غضبه من التقارير التي أفادت أنه من المقرر تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب لبوف، الأمر الذي سيجبره على البحث عن نادٍ في الخارج بسبب اللوائح الصحية الصارمة في الرياضة الإيطالية.
واختبر لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن الأمر ذاته، واضطر إلى مغادرة إنتر عام 2021 في أعقاب إصابته بسكتة قلبية وانهياره أثناء اللعب في صفوف منتخب الدنمارك في كأس أوروبا في العام ذاته.
تم منع إريكسن من اللعب في كرة القدم الإيطالية بعد تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب ومزيل الرجفان، ولكنه يلعب الآن لمانشستر يونايتد الانجليزي ويدافع عن ألوان منتخب بلاده.
وقال رانييري «أطلب القليل من الاحترام له وخصوصيته، لأن الكثير من الأشياء غير الحقيقية كتبت وقيلت عنه».
كما أصرّ مدرب فيورنتينا رافايلي بالادينو على أنه ولاعبيه «ينتظرون الترحيب به مرة أخرى على أرض الملعب قريباً».
ولدى تسجيل كاتالدي هدف المباراة الوحيد، أهداه إلى صديقه بوف عندما ركض إلى الكاميرا الموجودة بجانب الملعب ليرسم الرقم 4 (رقم قميص بوف) وقلباً بأصابعه، صارخاً «قلت لك، قلت لك».
وكشف بعد اللقاء لشبكة «دازون» للبث التدفقي إن «الاحتفال كان مزحة بيني وبينه، بعثت له رسالة نصية قبل المباراة وقلت له «تابع المباراة على التلفاز لأني سأسجل هدفاً في الزاوية العليا»، أجابني هذا مستحيل، ونحن سعداء لأنه يتحسن ولأننا حصلنا على النقاط الثلاث».
ورغم المنافسة السابقة بينهما كون بوف انتقل إلى فيورنتينا من روما على سبيل الإعارة وكاتالدي من الجار اللدود لاتسيو، إلّا أنهما أصبحا من أعز الأصدقاء في فلورنسا وقام لاعب الوسط بزيارة زميله في المستشفى كل يوم منذ الحادثة.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
فيورنتينا
كالياري
نابولي
أتالانتا
إنتر ميلان
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد: رؤية قيادة الإمارات استشرافية محورها الإنسان والأسرة المترابطة
علوم الدار
عبدالله بن زايد: رؤية قيادة الإمارات استشرافية محورها الإنسان والأسرة المترابطة
اليوم 22:19
موسكو
الأخبار العالمية
وكالات أنباء نقلا عن الكرملين: روسيا منحت بشار الأسد وأسرته حق اللجوء
اليوم 22:07
النصر يصعد إلى «الخامس» بـ «ثلاثية» أمام دبا الحصن
الرياضة
النصر يصعد إلى «الخامس» بـ «ثلاثية» أمام دبا الحصن
اليوم 22:05
خالد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا- 1 في نسختها ال16
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا- 1 في نسختها ال16
اليوم 21:47
الشارقة يعزز «الصدارة» بهدف أمام عجمان
الرياضة
الشارقة يعزز «الصدارة» بهدف أمام عجمان
اليوم 21:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©