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الرياضة

مهاجم وستهام يخضع لجراحة بعد «الحادث»

مهاجم وستهام يخضع لجراحة بعد «الحادث»
8 ديسمبر 2024 20:52

 
لندن (د ب أ)

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خضع الجامايكي ميكيل أنطونيو، مهاجم وستهام الإنجليزي، لعملية جراحية بعد تعرضه لكسر في الأطراف السفلية في حادث سير.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن أنطونيو «34 عاماً» تم نقله إلى المستشفى في لندن عقب حادث تعرض له في إيبنج إيساكس، حيث تم تداول صور لسيارة فيراري مدمرة.
وقال بيان لنادي وستهام: «النادي يمكنه التأكيد على خضوع ميكيل أنطونيو لعملية جراحية في الأطراف السفلية، وذلك بعد حادث سير، وتتواصل مراقبة حالة ميكيل في المستشفى خلال الأيام المقبلة».
وأضاف: «الجميع في النادي يأملون في أن يتعافى ميكيل سريعاً ويعبرون عن امتنانهم لعائلة كرة القدم التي أظهرت دعمها منذ يوم السبت، ونشكر من القلب خدمة الطوارئ الذين كانوا أول من استجابوا وأنقذوا ميكيل فوراً عقب الحادثة، والفريق الطبي المشرف على عملية تعافيه، والنادي سيكشف عن أي تفاصيل جديدة في الوقت المناسب».

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