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الرياضة

الشارقة يعزز «الصدارة» بهدف أمام عجمان

الشارقة يعزز «الصدارة» بهدف أمام عجمان
8 ديسمبر 2024 21:39

 
علي معالي (عجمان)

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فاز الشارقة على عجمان 1-0، في ختام «الجولة التاسعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وأحرز كايو لوكاس «الهدف الوحيد» من ضربة جزاء في الدقيقة 68 من المباراة التي جرت في عجمان، ليرفع «الملك» رصيده إلى «24 نقطة»، محافظاً على صدارته، ويملك «البرتقالي» 7 نقاط.
وغاب عن عجمان المهاجم وليد أزارو، واعتمد الشارقة على كايو لوكاس في مركز رأس الحربة وعلى طرفي الملعب كمارا ولوان بيريرا.
سيطر الشارقة على أول 25 دقيقة من اللقاء، وأهدر لوان بيريرا أهدر أكثر من فرصة، واحدة منها من داخل المنطقة، وينقذ عادل الحوسني حارس الشارقة فرصتين من ليثيري، وسيلفا، وفي الدقيقة 68 احتسب الحكم ضربة جزاء للشارقة، ترجمها كايو لوكاس إلى هدف كان كفيلاً بمنح «الملك» ثلاثة نقاط غالية.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
عجمان
كايو لوكاس
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