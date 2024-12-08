النصر يصعد إلى «الخامس» بـ «ثلاثية» أمام دبا الحصن



معتصم عبدالله (دبي)



تخطى النصر عقبة ضيفه دبا الحصن بالفوز 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد آل مكتوم، في ختام «الجولة التاسعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «العميد» رصيده إلى «16 نقطة»، ويتقدم إلى المركز الخامس، مقابل بقاء دبا الحصن برصيد «5 نقاط» في المركز الثاني عشر.

ومهد الانتصار الخامس في الدوري، الطريق أمام «الأزرق» المحافظة على سجله خالياً من الخسارة في 12 مباراة على التوالي في «دوري أدنوك للمحترفين»، لتكون أطول سلسلة عدم خسارة في مشوار الفريق في الدوري.

وانتظر «العميد» أقل من 7 دقائق، لينجح في افتتاح التسجيل من رأسية عادل تعرابت، مستفيداً من عرضية أحمد جشك من الجهة اليمنى، ليضيف بعدها علي مبخوت الهدف الثاني سريعاً في الدقيقة 10، من «ضربة جزاء»، بعد عرقلة الروماني كوستين أمزار داخل المنطقة.

وعزز الهولندي ليروي فير تقدم النصر بالهدف الثالث من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 27، ويحتفل بأول أهدافه في موسمه الأول مع «الأزرق»، وقلص التونسي هيثم الجويني الفارق بتسجيله الهدف الأول لدبا الحصن في الدقيقة 41، فيما أضاف الغيني ميدانا بيجنا الهدف الثاني في الدقيقة 57.