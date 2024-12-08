تشيلسي يقلب الطاولة على توتنهام

لندن (أ ف ب)

قلب تشيلسي الطاولة على مضيفه وجاره توتنهام، وحول تخلفه بهدفين إلى فوز 4-3 بفضل «ثنائية» لكول بالمر من «علامة الجزاء»، في «المرحلة 15» من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

بدا تشيلسي في طريقه لهزيمة أولى في آخر ثماني مباريات في المسابقات كافة، بعدما تخلف باكراً بهدفين نظيفين، لكن فريق المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا عاد من بعيد وخرج منتصراً، رافعاً رصيده في المركز الثاني إلى 31 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي أُرجِئت مباراته مع جاره إيفرتون بسبب الأحوال الجوية.

في المقابل، واصل توتنهام معاناته منذ تفوقه على مانشستر سيتي حامل اللقب في معقله 4-0، وفشل في تحقيق الفوز لمرحلة رابعة توالياً، ليتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر.

وكانت البداية كارثية على تشيلسي، إذ وجد نفسه متخلفاً بهدفين نظيفين، بعد أقل من 11 دقيقة للمرة الأولى في الدوري الممتاز منذ ديسمبر 1996 ضد ليدز (بعد 10 دقائق) وفق «أوبتا» للإحصاءات، وذلك نتيجة خطأين من مدافعه الإسباني مارك كوكوريّا.

وجاء الهدف الأول، حين فقد كوكوريلا توازنه وسقط أرضاً، وخطف برينان جونسون الكرة، وتقدم بها قبل أن يلعبها عرضية، لتجد دومينيك سولانكي الذي تابعها عند القائم القريب في الشباك (5).

وعاد الإسباني لينزلق ويسقط أرضاً، فاستخلص توتنهام الكرة، ووصلت إلى الإسباني بدرو بورو الذي لعبها للسويدي ديان كولوشيفسكي، فتلاعب الأخير بالمدافعين، قبل أن يطلقها أرضية في الزاوية اليسرى (11).

وبعد تعرض المضيف لضربة بإصابة المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو الذي ترك مكانه للروماني رادو دراجوسين (15)، أعاد جايدون سانشو فريقه تشيلسي إلى اللقاء، وقلص الفارق في الدقيقة 17 بتسديدة من خارج المنطقة، بعدما وصلته الكرة من كوكوريّا بالذات.

وتبادل بعدها الفريقان الفرص، وأبرزها لـ «السبيرز» الذي عانده الحظ، بعدما صدت العارضة محاولة السنغالي باب سار، إثر ركلة ركنية (34)، لتبقى النتيجة على حالها حتى دخول الفريقين استراحة ما بين الشوطين.

وبدأ تشيلسي الشوط الثاني ضاغطاً، وحصل على فرص عدة، إن كان عبر سانشو أو السنغالي نيكولاس جاكسون، والأرجنتيني إنتسو فرنانديز، لكن من دون توفيق.

ثم تعرض لـ «السبيرز» لضربة باضطرار مدربه الأسترالي أنج بوستيكوجلو لإجراء تبديل نتيجة إصابة بيرنان جونسون الذي ترك مكانه للألماني تيمو فيرنر (53).

وأثمر ضغط تشيلسي عن هدف التعادل من ركلة جزاء، نفذها بالمر بنجاح وانتزعها الإكوادوري مويزيز كايسيدو من المالي إيف بيسوما (61).

واكتملت العودة، حين نجح إنتسو فرنانديس في خطف هدف التقدم للضيوف بتسديدة قوية من مشارف المنطقة، بعد مجهود فردي مميز لبالمر على الجهة اليمنى (73).

ثم حسم تشيلسي النقاط الثلاث من ركلة جزاء أخرى انتزعها بالمر من باب سار ونفذها بنفسه على طريقة «بانينكا» (84)، رافعاً رصيده إلى 11 هدفاً في الدوري هذا الموسم، وإلى 12 ركلة جزاء ناجحة في مسيرته من أصل 12 حتى الآن، متفوقاً على الإنجاز القياسي المسجل باسم الإيفواري يايا توريه الذي سجل 11 من أصل 11.

ورغم نجاح الكوري الجنوبي هيونج-مين سون في تقليص الفارق، بعد عرضية من جيمس ماديسون إثر ركلة ركنية (6+90)، تمكن تشيلسي من المحافظة على الفوز حتى النهاية.