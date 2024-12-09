مبابي يخرج عن صمته دفاعاً عن نفسه!

أنور إبراهيم (القاهرة)

في حديث طويل وحصري لبرنامج «Clique» على قناة «بلوس» الفرنسية الشهيرة، خرج الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني عن صمته، وتناول الكثير من الموضوعات المثارة حوله في الأشهر الأخيرة، بدءاً من مغادرته ناديه السابق باريس سان جيرمان «مجاناً» إلى ريال مدريد عشقه الأول، الذي كان يحلم باللعب له منذ نعومة أظفاره، ومروراً بالجدل الشديد الذي أثير حول علاقته بمنتخب بلاده، خاصة بعد غيابه عن آخر معسكرين لـ«الديوك»، وعلاقته بالمدير الفني ديدييه ديشامب وزملائه اللاعبين، والتوتر الشديد الذي شاب علاقته بناصرالخليفي رئيس سان جيرمان في الآونة الأخيرة، وانتهاء بوضعه في ريال مدريد وصعوبة تأقلمه وظهوره بمستوى أقل كثيراً مما كان عليه حاله في ناديه السابق، رغم أن أرقامه حتى الآن مع «المرينجي» ليست سيئة، حيث سجل 11 هدفاً في مختلف المسابقات.

في البداية، اعترف مبابي بأن سان جيرمان كان يعتمد عليه كثيراً خلال السنوات السبع التي أمضاها هناك، مشيراً إلى أن مشاكله مع إدارة النادي لم تمنعه من الاستمرار في حب النادي.

وقال: الخليفي لم يكن يريد مغادرتي، ولكنني رحلت، وأتمنى الأفضل للنادي، وتعلقي به لا ينتهي برحيلي، فأنا أشاهد كل مبارياته، وأتمنى له الفوز دائماً، وعلق ضاحكاً: ولكن ليس الآن لأنني يجب أن أفوز مع ريال مدريد.

وشدد مبابي بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، على حقيقة أنه تأثر كثيراً بالسلب من المعاملة التي تلقاها في باريس والضغوط التي تعرض لها بسبب وضع شقيقه الأصغر إيتان، إذ إن «الباريسي» قرر الاستغناء عنه، رداً على ما فعله مبابي بالرحيل، وقال: لهذا شعرت بأنني السبب لدرجة أنني كنت على استعداد للبقاء في النادي والتخلي عن حلمي من أجل استمرار شقيقي في باريس، لأنني شعرت بالذنب تجاهه.

واعترف مبابي هداف كأس العالم الأخيرة 2022، بأن بدايته كانت صعبة في إسبانيا، وبأنه عانى كثيراً ما بين ضغط الجماهير ومستواه المتدني والمتطلبات اللازمة للتأقلم في بيئته الجديدة، وإن كان أبدى تصميمه على التغلب على هذا الصعاب، وفرض شخصيته في «سانتياجو برنابيو».

وعلق قائلاً: كنت أحلم دائماً باللعب للريال، ولم أكن أعرف متى يحدث ذلك ولا كيف، ولكنني كنت على يقين بأنني سألعب لهذا النادي العريق، وهى المرة الأولى التي أغادر فيها باريس للعب خارج فرنسا، وأنا سعيد بالتجربة، وأتحمس لها بشدة، ولكن بحذر.

وعن منتخب فرنسا، قال مبابي، الذي سجل هدفاً جميلاً في مباراة فريقه الأخيرة أمام جيرونا في الدوري الإسباني، إن «الديوك» عشقه الأول، وتحدث عن غيابه عن آخر معسكرين للمنتخب قائلاً: طلبت من ديدييه ديشامب المدير الفني إعفائي من المعسكرالأول، لأنني لم أكن جاهزاً، بدنياً وذهنياً، حيث تعرضت للإصابة، وهذا كان مبرراً لغيابي عن المنتخب، وفي المعسكرالثاني احترمت اختيارات المدير الفني، الذي أبلغني بأنه ليس بحاجة إلى شخصي واحترمت ذلك.

أما عن فلسفة مبابي في الحياة ورؤيته لكرة القدم، فقال: في وقت مبكر جداً وصفوني بأنني شاب «ناضج» وسابق لسنه، ومع الوقت وتزايد الصعوبات والمسؤوليات، اختلف الوضع، وأصبحت «شارة الكابتن» عبئاً ثقيلاً، ولم أكن متمسكاً بها، وإنما ديشامب هو الذي عرضها عليّ، رغم وجود أنطوان جريزمان الأقدم والأكبر سناً.

وحرص مبابي في ختام حديثه على أن يؤكد أهمية التأقلم والتكيف مع الأجواء المحيطة حتى يشعر المرء بالهدوء، ورغم مسؤولياته وأعبائه الجديدة، يبقى طموحاً وصاحب عزيمة قوية وعلق قائلاً: سوف أنجح في الرحلة القادمة لأنني مع الأفضل.